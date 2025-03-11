Лютий 2025: падіння на 20%, злам Bybit та зниження активності мемкоїнів

11 марта 2025, 14:45

Binance Research, аналітичний підрозділ найбільшої у світі криптовалютної біржі за обсягом торгів і кількістю користувачів Binance, опублікував щомісячний огляд ринку криптовалют за лютий 2025 року.

За останній місяць загальна капіталізація криптовалют впала більше ніж на 20% – з $3,6 трлн до $2,8 трлн. Це було спричинене зростанням негативних настроїв, наймасштабнішим зламом в історії (втрати Bybit сягнули $1,5 млрд), а також спадом активності мемкоїнів.

Негативна динаміка спостерігалася і на традиційних фінансових ринках: акції NVDA, GOOGL та AMZN демонстрували від’ємний результат з початку року, тоді як споживчий сектор та сектор інформаційних технологій втратили 6% та 3% відповідно. Додатковий тиск створили торговельні суперечки: президент США Дональд Трамп підтвердив запровадження 25% тарифів на імпорт з Канади та Мексики, що підірвало довіру інвесторів та спричинило зниження дохідності державних облігацій США до мінімумів за два місяці.Ринок криптовалют зазнав значного спаду, причому найбільші втрати спостерігалися серед альткоїнів. Solana (-38%) та DOGE (-33,7%) стали лідерами падіння, що свідчить про відтік ліквідності з ризикових активів. Ethereum (-20%) та XRP (-19,2%) також зазнали суттєвих втрат, тоді як Bitcoin (-16%) знизився менше, що підтверджує його статус відносно безпечного активу.

Попри загальне падіння ринку, ринок стейблкоїнів виріс до $224B (+10%), а реальні активи (RWA) – до $17B (+17%), що свідчить про зростаючий інтерес інвесторів до стабільних активів.

Оголошення нових тарифів Трампом викликало різкі коливання на ринках, посиливши тиск на біткоїн та інші активи. Падіння у лютому відбулося на тлі занепокоєнь щодо можливих тарифів з боку ЄС та відновлення мит для Канади та Мексики. Невизначеність у політиці продовжує стимулювати вихід інвесторів із ризикових активів.



За останні 30 днів із Solana виведено $485 млн, які перетекли в Ethereum, Arbitrum та BNB Chain. Одночасно спостерігалося зниження активності трейдингу та скорочення TVL.

Частина цих коштів була спрямована у BNB Chain мемкоїни, що відбулося після серії твітів CZ про його собаку на ім’я Brocolli. Проте загалом у криптовалютному ринку спостерігається перехід до безпечніших активів: домінування біткоїна зросло на 1% за місяць і становить 59,6%.



Попри загальне падіння ринку, ринок стейблкоїнів та токенізованих реальних активів (RWA) встановив нові рекорди:

● Стейблкоїни: загальна капіталізація перевищила $224 млрд, зрісши на 10% з початку року.

● RWA: капіталізація сягнула $17 млрд, що на 17% більше, ніж у 2024 році.

Це зростання пояснюється:

● Ринковою турбулентністю, яка змушує інвесторів хеджувати ризики за допомогою стейблкоїнів.

● Збільшенням регуляторної визначеності – ухвалені в США закони щодо стейблкоїнів підвищили довіру до цього сегмента.

● Привабливими прибутками на RWA, особливо у сфері приватного кредитування, що продовжує залучати капітал.



21 лютого 2025 року Bybit зазнала найбільшого зламу в історії криптовалют — зловмисники викрали $1,46 млрд з їхнього ETH-мультипідписного (multisig) холодного гаманця. Атаку організувала Lazarus Group через фішинговий злам розробника Safe{Wallet}.

Наслідки атаки:

● Було здійснено понад 350 000 запитів на виведення коштів, які обробили менш ніж за 12 годин.

● $42,89 млн заморожено на криптоплатформах у співпраці з біржами та аналітичними компаніями.



"Злам Bybit — ще одне нагадування про те, що атаки можуть мати різні вектори, а безпека має бути комплексною. Потрібно захищати не лише зберігання активів, а й користувацькі інтерфейси, з якими люди працюють щодня. Це сигнал для всієї індустрії про необхідність впровадження багаторівневого захисту, систем виявлення загроз у реальному часі та надійних стратегій управління ризиками.

Окрім цього, ключову роль у захисті користувачів відіграє прозорість. Підтримання резерву 1:1 є обов’язковою умовою довіри, і Binance була однією з перших бірж, яка впровадила доказ резервів на основі дерева Меркла. Це дозволяє користувачам самостійно перевіряти свої активи та бути впевненими в їхній захищеності.

У 2024 році Binance інвестувала сотні мільйонів доларів у програми комплаєнсу — більше, ніж у 2023-му. Binance тісно співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу, щоб відстежувати та блокувати незаконні транзакції, якщо це можливо. Гарантування безпеки користувачів і захист їхніх акаунтів залишаються головним пріоритетом", — заявила глобальна директорка з маркетингу Binance Рейчел Конлан.



У короткостроковій перспективі крипторинок залишається під тиском через макроекономічну нестабільність, торговельні обмеження та посилення регуляторного контролю. Очікується подальше перетікання капіталу в Bitcoin і стейблкоїни як захисні активи, тоді як альткоїни та DeFi-протоколи можуть продовжити втрачати ліквідність. Водночас зростання сегменту реальних активів (RWA) та регуляторна визначеність щодо стейблкоїнів можуть стати драйверами нових інвестицій.