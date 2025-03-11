Лютий 2025: падіння на 20%, злам Bybit та зниження активності мемкоїнів

Binance Research, аналітичний підрозділ найбільшої у світі криптовалютної біржі за обсягом торгів і кількістю користувачів Binance, опублікував щомісячний огляд ринку криптовалют за лютий 2025 року.
За останній місяць загальна капіталізація криптовалют впала більше ніж на 20% – з $3,6 трлн до $2,8 трлн. Це було спричинене зростанням негативних настроїв, наймасштабнішим зламом в історії (втрати Bybit сягнули $1,5 млрд), а також спадом активності мемкоїнів.
Негативна динаміка спостерігалася і на традиційних фінансових ринках: акції NVDA, GOOGL та AMZN демонстрували від’ємний результат з початку року, тоді як споживчий сектор та сектор інформаційних технологій втратили 6% та 3% відповідно. Додатковий тиск створили торговельні суперечки: президент США Дональд Трамп підтвердив запровадження 25% тарифів на імпорт з Канади та Мексики, що підірвало довіру інвесторів та спричинило зниження дохідності державних облігацій США до мінімумів за два місяці.
Ринок криптовалют зазнав значного спаду, причому найбільші втрати спостерігалися серед альткоїнів. Solana (-38%) та DOGE (-33,7%) стали лідерами падіння, що свідчить про відтік ліквідності з ризикових активів. Ethereum (-20%) та XRP (-19,2%) також зазнали суттєвих втрат, тоді як Bitcoin (-16%) знизився менше, що підтверджує його статус відносно безпечного активу.
Попри загальне падіння ринку, ринок стейблкоїнів виріс до $224B (+10%), а реальні активи (RWA) – до $17B (+17%), що свідчить про зростаючий інтерес інвесторів до стабільних активів.
Оголошення нових тарифів Трампом викликало різкі коливання на ринках, посиливши тиск на біткоїн та інші активи. Падіння у лютому відбулося на тлі занепокоєнь щодо можливих тарифів з боку ЄС та відновлення мит для Канади та Мексики. Невизначеність у політиці продовжує стимулювати вихід інвесторів із ризикових активів.
За останні 30 днів із Solana виведено $485 млн, які перетекли в Ethereum, Arbitrum та BNB Chain. Одночасно спостерігалося зниження активності трейдингу та скорочення TVL.
Частина цих коштів була спрямована у BNB Chain мемкоїни, що відбулося після серії твітів CZ про його собаку на ім’я Brocolli. Проте загалом у криптовалютному ринку спостерігається перехід до безпечніших активів: домінування біткоїна зросло на 1% за місяць і становить 59,6%.
Попри загальне падіння ринку, ринок стейблкоїнів та токенізованих реальних активів (RWA) встановив нові рекорди:
● Стейблкоїни: загальна капіталізація перевищила $224 млрд, зрісши на 10% з початку року.
● RWA: капіталізація сягнула $17 млрд, що на 17% більше, ніж у 2024 році.
Це зростання пояснюється:
● Ринковою турбулентністю, яка змушує інвесторів хеджувати ризики за допомогою стейблкоїнів.
● Збільшенням регуляторної визначеності – ухвалені в США закони щодо стейблкоїнів підвищили довіру до цього сегмента.
● Привабливими прибутками на RWA, особливо у сфері приватного кредитування, що продовжує залучати капітал.
21 лютого 2025 року Bybit зазнала найбільшого зламу в історії криптовалют — зловмисники викрали $1,46 млрд з їхнього ETH-мультипідписного (multisig) холодного гаманця. Атаку організувала Lazarus Group через фішинговий злам розробника Safe{Wallet}.
Наслідки атаки:
● Було здійснено понад 350 000 запитів на виведення коштів, які обробили менш ніж за 12 годин.
● $42,89 млн заморожено на криптоплатформах у співпраці з біржами та аналітичними компаніями.
"Злам Bybit — ще одне нагадування про те, що атаки можуть мати різні вектори, а безпека має бути комплексною. Потрібно захищати не лише зберігання активів, а й користувацькі інтерфейси, з якими люди працюють щодня. Це сигнал для всієї індустрії про необхідність впровадження багаторівневого захисту, систем виявлення загроз у реальному часі та надійних стратегій управління ризиками.
Окрім цього, ключову роль у захисті користувачів відіграє прозорість. Підтримання резерву 1:1 є обов’язковою умовою довіри, і Binance була однією з перших бірж, яка впровадила доказ резервів на основі дерева Меркла. Це дозволяє користувачам самостійно перевіряти свої активи та бути впевненими в їхній захищеності.
У 2024 році Binance інвестувала сотні мільйонів доларів у програми комплаєнсу — більше, ніж у 2023-му. Binance тісно співпрацює з правоохоронними органами по всьому світу, щоб відстежувати та блокувати незаконні транзакції, якщо це можливо. Гарантування безпеки користувачів і захист їхніх акаунтів залишаються головним пріоритетом", — заявила глобальна директорка з маркетингу Binance Рейчел Конлан.
У короткостроковій перспективі крипторинок залишається під тиском через макроекономічну нестабільність, торговельні обмеження та посилення регуляторного контролю. Очікується подальше перетікання капіталу в Bitcoin і стейблкоїни як захисні активи, тоді як альткоїни та DeFi-протоколи можуть продовжити втрачати ліквідність. Водночас зростання сегменту реальних активів (RWA) та регуляторна визначеність щодо стейблкоїнів можуть стати драйверами нових інвестицій.