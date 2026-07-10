Підсумки червня від Binance Research - крипторинок знизився до $2,13 трлн

10 июля 2026, 11:41

Binance Research, аналітичний підрозділ найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance, оприлюднив щомісячний огляд ринку за червень 2026 року.

У червні загальна капіталізація крипторинку знизилася до $2,13 трлн. На ринок тиснули слабке інституційне позиціонування, відсутність очікуваних притоків у спотові біржові фонди на Bitcoin та посилення продажів альткоїнів. Чисті відтоки зі спотових фондів на Bitcoin утримувалися на рівні близько $2,2 млрд, а продажі альткоїнів на спотовому ринку досягли п’ятирічного максимуму. Відтоки за активами поза BTC та ETH тривають уже 15 місяців поспіль, що вказує на ознаки капітуляції роздрібних учасників і дедалі вибірковішу ротацію капіталу.Падіння від рівня близько $83 тис. розвивалося у три етапи. Спершу сильніші за очікування дані щодо зайнятості у США — 172 тис. нових робочих місць проти очікуваних 80 тис. — послабили аргументи на користь зниження ставок. Далі невеликий продаж 32 BTC компанією Strategy, раніше MicroStrategy, посилив увагу ринку до поведінки великих корпоративних власників Bitcoin. Фінальним фактором стали жорсткіші сигнали ФРС і зрив перемовин щодо припинення вогню навколо Ірану, які підтвердили, що попереднє зростання було радше коротким відновленням, ніж початком стійкого розвороту.У липні ринок стежитиме за комунікацією ФРС, ситуацією навколо Ірану, потоками у спотові біржові фонди на Bitcoin та слуханням щодо CLARITY Act — законопроєкту США про регулювання цифрових активів — у Палаті представників США 17 липня. До повернення інституційного попиту на спотовий ринок імовірною залишається фаза консолідації. На Kalshi, платформі ринків прогнозів, ймовірність ухвалення законопроєкту до 2027 року знизилася приблизно з 75% до 38% через щільний законодавчий календар і дискусію навколо прибутковості стейблкоїнів.