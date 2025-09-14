Крипто-2025 у цифрах: 10 ключових показників від Binance Research

14 сентября 2025, 17:59

Binance Research, аналітичний підрозділ найбільшої у світі криптовалютної біржі Binance за обсягами торгів та кількістю користувачів, представив новий огляд крипторинку.

У звіті виділено 10 ключових показників, які формують поточний рік і визначають подальшу динаміку ринку. Станом на осінь 2025 року сукупна капіталізація цифрових активів зросла на 9,9% YTD, а біткоїн і найбільші альткоїни оновили низку історичних максимумів у II–III кварталах.

1. Ліквідність повертається — і веде ринок

Головний сюжет року — глобальна ліквідність M2. За пів року вона зросла на US$5,6 трлн — найшвидше з 2021-го. Навіть за фіксованого курсу для G4 (із січня 2012) приріст — US$2,5 трлн.

На цьому тлі капіталізація BTC різко збільшилась, що вказує на повернення апетиту до ризику. Додатковий поштовх — меседжі голови ФРС у Джексон-Хоул про можливі корекції політики за зміни балансу ризиків: умови, що традиційно підтримують risk-on та ранні ознаки ротації за межі BTC в ефір та інші мейджори.

Регуляторика та інфраструктура

Сукупна капіталізація крипторинку нині на 58,1% вища, ніж була рік тому. У США — ухвалені стейблкоїн-біллі та перші кроки до стратегічного BTC-резерву (виконавчий указ наразі реалізували лише три штати). SEC послабила обмеження для DeFi та чітко виключила LST із категорії цінних паперів. На інфраструктурному рівні — Pectra в Ethereum і Maxwell у BNB Chain (прискорення блоків).

Сукупно це підвищує «провідність» ліквідності з TradFi в ончейн. У корпоративному контурі Circle готується до IPO, на горизонті — заявки на альткоїн-ETF і стейкінг-положення для spot-ETF на ETH.

2. Дохідності: ETH — лідер, BTC — «якір» диверсифікації









У 2025-му ETH ~+36% YTD, BTC ~+18%, що випереджає більшість фондових індексів і товарів. BTC показує “unique duality” (подвійну роль): періодично слугує макрогеджем, а на коротких відрізках — risk-on активом; разом із ETH це підсилює диверсифікаційну цінність крипто в класичних портфелях.

3. ETF: від тригера — до структурного каналу ліквідності

Чисті припливи у 2025-му перевищили US$28 млрд; кумулятивно — >US$52 млрд. На балансах ETF — >1,29 млн BTC (~US$154 млрд). BlackRock лідирує (~US$58 млрд AUM), Fidelity — ~US$12 млрд. Поширення in-kind-механіки зменшує фрикцію для великих алокацій, роблячи потоки «липкими». На порядку денному — інтеграція в 401(k)/пенсійні плани та потенційні альткоїн-ETF.

4. Домінування BTC: пік пройдено — старт ротації





Частка BTC піднімалася до 65,1% (максимум за 4+ роки) на тлі інституційних скарбниць, суверенних резервів і ETF. Зниження до 57,2% сигналізує про початок ротації в мейджори після стабілізації біткоїна; додаткові каталізатори — припливи в ETH, зростання стейблкоїнів і RWA-наратив.

5. Ethereum: рекордний стейкінг і «стискання» ліквідної пропозиції

Завдяки Pectra і EIP-7251 (максимальний ефективний баланс валідатора піднято з 32 до 2 048 ETH) великі стейкери консолідували валідаторів, зменшивши витрати. Застейкано 35,8 млн ETH — це ~29,7% пропозиції; SEC чітко дала зрозуміти, що LST не є цінними паперами, що підвищило прозорість для інституцій.

6. Стейблкоїни: нові ATH і кейси поза трейдингом





Пропозиція стейблкоїнів зросла >+35% до ~US$277,8 млрд. GENIUS Act закріпив вимоги щодо повного резервування та відповідності BSA, а кейси на кшталт JPMorgan Kinexys показують ефективність у міжбанківських розрахунках. Розвиваються моделі yield-bearing та RWA-backed, з’являється простір для не-USD-стейблкоїнів.

7. Корпоративні баланси: від біткоїна — до ETH

Публічні компанії тримають ~1,07 млн BTC (~5,4% обігу), із MicroStrategy на ~632 457 BTC (~59% цього пула. ) У ETH-казначействах — стрибок ~+88,3% м/м до ~4,36 млн ETH; активи ETH-ETF — >6,6 млн ETH. Це свідчить про апетит до прямої експозиції на ETH — з додатковим стимулом у вигляді стейкінг-дохідності та ролі ETH у DeFi/RWA.

8. Торгівля: прискорення DEX та гібридні моделі

Частка DEX на рекордних рівнях: 23,1% у споті та 9,3% у деривативах. Драйвери — PancakeSwap (частка ончейн-споту 4% → 16%) та стрімке зростання перпів на Hyperliquid (US$197,9 млрд → ~US$360,3 млрд).





Водночас великі CEX запускають гібриди (централізована ліквідність + ончейн-виконання), що знижує проскальзування, дає MEV-захист і стирає межу між CEX і DEX.

9. Ончейн-кредитування: від зростання — до використання капіталу

TVL у лендингу сягнув ~US$79,8 млрд (~+65% YTD), позики — ~US$48,9 млрд (~+80%): капітал працює, підвищуючи коефіцієнти utilization. Aave — лідер (~US$39,9 млрд TVL, ~50% ринку; US$12,4 млн комісій за 30 днів). На марші — модульні архітектури Morpho, Euler, Maple, що «розпаковують» ризик/дохідність і підвищують ефективність капіталу.

10. Токенізовані акції: «ранній DeFi» у дзеркалі RWA

Ринок токенізованих акцій має ~US$349 млн капіталізації. Після стартового сплеску обсяги стабілізувалися близько ~US$145 млн/день; участь DEX поки скромна (~US$1,9 млн/день проти ~US$58,9 млн у споті та ~US$84,8 млн у ф’ючерсах на CEX). Активні ончейн-холдери зросли ~22,4 тис. → >66,5 тис.; інфраструктура емітентів (xStocks, 60+ токенізованих акцій на Solana) дозріває.

Що далі?

Короткостроково волатильність може зрости на тлі двох очікуваних знижень ставки ФРС і тарифної повістки. Структурно ринок рухають монетарне пом’якшення, розширення ліквідності, казначейські алокації, ETF, регуляторна ясність та крипто-нативні драйвери від L1 до DeFi. На тлі спаду домінування BTC і рекордних резервів стейблкоїнів формується база для ширшої ротації у мейджори та суміжні наративи (RWA, модульний DeFi).

Повний звіт за посиланням