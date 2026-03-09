США заключили соглашение о покупке 1 тонны золота у Венесуэлы

9 марта 2026, 18:45

Государственная горнодобывающая компания Венесуэлы заключила многомиллионную сделку по продаже до 1.000 килограммов золота, предназначенного для американского рынка.

Как пишет Axios, эта договоренность демонстрирует ужесточение торговых связей между Венесуэлой и США после того, как президент Трамп установил фактический контроль над богатой нефтью Венесуэлой.



Согласно соглашению о поставках золота, государственная компания Minerven обязана поставить от 650 до 1.000 килограммов слитков золота марки Gold Dore торговцу сырьевыми товарами Trafigura, который также участвует в этих нефтяных контрактах на сумму более $1 млрд.