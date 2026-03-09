ЄС вводить нові правила для електромобілів: що змінить стандарт Євро-7

9 марта 2026, 16:45

Європейський Союз вперше поширює екологічний стандарт Євро-7 на електромобілі та плагін-гібриди.



Нові вимоги почнуть діяти з кінця 2026 року і стосуватимуться не лише викидів, а й довговічності батарей та інших джерел забруднення.



Вимоги до батарей

Вперше встановлено мінімальний рівень збереження ємності акумуляторів:

• не менше 80% через 5 років або 100 тис. км;

• не менше 72% через 8 років або 160 тис. км.



Контроль нових джерел забруднення

Стандарт враховує не тільки вихлоп, а й частинки від гальм і зносу шин, які утворюються навіть у електрокарів.



Жорсткіші перевірки протягом усього життя авто

Автомобілі тестуватимуть у більшій кількості умов, а відповідність екостандартам контролюватимуть протягом усього терміну експлуатації.



Фактично Євро-7 робить акцент не лише на зменшенні викидів, а й на довговічності електромобілів і реальному екологічному впливі транспорту.