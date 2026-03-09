ГлавнаяНовости
9 марта 2026, 14:15

Swarovski створили кришталевого Шрека

Офіційна колаборація з DreamWorks до 25-річчя франшизи. У колекції також Фіона, Осел, Кіт у чоботях та Пряниковий чоловічок. Ціни стартують від 159 євро.


