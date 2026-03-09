США потопили первый в мире авианосец дронов

9 марта 2026, 13:45

Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что в первые часы операции «Эпическая ярость» был нанесен удар по иранскому кораблю Shahid Bahman Bagheri.



Как пишет DW, это самый большой военный корабль, потопленный со времен Второй мировой войны. Водоизмещение Shahid Bahman Bagheri - около 42 000 тонн.

Для сравнения: наибольший немецкий линкор «Бисмарк», потопленный в 1941 году, имел водоизмещение более 50 000 тонн. А ракетный крейсер «Москва», ушедший на дно Черного моря в апреле 2022 года - 11 500 тонн.Shahid Bahman Bagheri - первый в мире авианосец беспилотников, гордость КСИР.Он был переоборудован в корабль-носитель дронов из контейнеровоза длиной 240 метров и шириной 32 метра.В процессе модификации авианосец получил взлетно-посадочную полосу на 180 метров и новое имя в честь Бахмана Багери - командира КСИР, погибшего в Ираке в 1997 году.При спуске на воду в феврале 2025 Shahid Bahman Bagheri характеризовали как крупнейший военно-морской проект в истории Ирана.Западные эксперты с самого начала сомневались в реальной боевой эффективности корабля, поскольку он был создан на базе гражданского контейнеровоза и не имел бронирования.