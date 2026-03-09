Кабмин вводит меры для стабилизации цен на топливо

9 марта 2026, 12:15

По словам премьера Свириденко, нынешний рост цен в значительной степени обусловлен внешними факторами.

При этом стоимость топлива в Украине остается ниже, чем в ряде соседних европейских стран.

Для сдерживания цен госкомпания «Укрнафта» временно будет продавать топливо с минимальной торговой наценкой, формируя ориентир справедливой стоимости на рынке.Одновременно Антимонопольному комитету и Госпродслужбе поручено усилить контроль за ценовой политикой операторов, чтобы предотвратить необоснованные наценки и возможные манипуляции.