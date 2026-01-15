Кабмин будет штрафовать за наценки на лекарства – Свириденко

15 января 2026, 10:15

Правительство поручило Министерству здравоохранения и Госпродпотребслужбе следить за ценами на лекарства. За наценки будут предусмотрены штрафы.



«В случае выявления нарушений в наценках правительство будет реагировать и штрафовать таких субъектов хозяйствования», – сообщила премьер Юлия Свириденко.