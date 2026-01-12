В Украине появились вагоны несокрушимости от "Укрзалізниці"

12 января 2026, 14:45

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, в общей сложности по Украине развернуто 6 908 пунктов несокрушимости, еще 2 703 - в резерве.

В столице работает около 1 300 пунктов.

Кроме того, в Киевской области заработали первые семь вагонов несокрушимости от "Укрзалізниці". Один вагон может одновременно принять около 40 человек. В общей сложности переоборудовано 100 таких пассажирских вагонов.



"Правительство поручило всем соответствующим органам и службам обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости, предусмотреть источники резервного питания и топливо для их работы, средства связи и другое необходимое оборудование", - сообщила Свириденко.