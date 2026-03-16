Новая игровая мышь Acer Nitro OMR505

16 марта 2026, 15:45

Компания Acer представила новую игровую мышь Nitro OMR505.



Модель сочетает легкий корпус, продвинутый сенсор и гибкие варианты подключения, что делает ее универсальным решением для динамичных игровых сессий.



Acer Nitro OMR505 оснащена оптическим сенсором INSTANT S203 с регулируемым разрешением в диапазоне от 800 до 12 800 DPI. Такой разброс чувствительности позволяет точно настроить управление под разные игровые жанры — от динамичных шутеров до стратегий. Высокая точность отслеживания обеспечивает быстрый отклик и плавное перемещение курсора.

На корпусе расположено пять основных кнопок, а также переключатель питания, переключатель режимов подключения и кнопка изменения уровня DPI. Ресурс нажатий достигает 20 000 000, что гарантирует надежность устройства даже при интенсивной эксплуатации.Модель поддерживает подключение по радиоканалу 2.4 ГГц через USB-ресивер, по Bluetooth, а также проводное соединение при помощи кабеля USB-A — USB-C длиной 1,5 м. Стабильная связь на расстоянии до 10 метров сохраняется в беспроводных режимах, а проводной формат подойдет для минимизации задержки сигнала во время игры.Встроенный аккумулятор емкостью 400 мАч обеспечивает автономную работу до 40 часов. Полная зарядка занимает около 3 часов. Для экономии энергии предусмотрен автоматический переход в спящий режим спустя 20 минут бездействия.Эргономичная форма корпуса способствует комфортному хвату во время длительных игровых сессий. Габариты модели составляют 120 x 65 x 40 мм, а вес — 63 г. Благодаря компактным габаритам и небольшому весу мышь удобно использовать в течение всего дня и легко брать с собой. Модель доступна в черном и голубом цветах.Игровая мышь Acer Nitro OMR505 станет надежным инструментом для пользователей, которым важны высокая чувствительность сенсора, длительная автономность и стабильное подключение в любых условиях.