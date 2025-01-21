Acer представила новые игровые мыши из серии Nitro

21 января 2025, 10:45

Компания Acer представила свои новые игровые мыши OMW400 и OMR404 из серии Nitro.



Устройства с разными режимами подключения получили чувствительный оптический сенсор с высоким разрешением и RGB-подсветку, воспроизводящую до 16 млн. цветов.



Проводная мышь OMW400 оснащена современным оптическим сенсором с регулируемым разрешением 800/1600/2400/3200/4800/6400 DPI, что позволяет выбирать разные режимы для игр или работы. Настроить чувствительность можно при помощи специальной кнопки.

Модель весит всего 110 грамм и уверенно лежит в руке. На корпусе расположено 6 кнопок, ресурс нажатий – до 5 млн. Проводное подключение гарантирует моментальный отклик. Длина кабеля составляет 1,8 метра и не ограничивает игрока в выборе удобного положения. Провод также получил дополнительную тканевую оплетку.У новинки универсальный дизайн: симметричный корпус позволяет использовать мышь как правшам, так и левшам. Черный матовый пластик отличается износостойкостью. Создать подходящую атмосферу во время игры поможет RGB-подсветка на 16 млн. цветов, которая работает в 2-х режимах: статичном и динамичном.Модель OMR404 также оснащена современным оптическим сенсором с регулируемым разрешением 800/1600/3200/6400 DPI. На симметричном корпусе устройства расположились 6 кнопок с ресурсом нажатий до 20 млн., а также переключатель питания и режимов подключения. Верхнюю панель мыши можно легко заменить на необычную фактурную, которая идет в комплекте. RGB-подсветка получила целых 6 режимов работы.Новинка имеет сразу 3 режима подключения. Bluetooth v5.1 гарантирует стабильное соединение в радиусе до 10 метров. Для беспроводного соединения 2.4 ГГц предусмотрена специальная док-станция с возможностью зарядки. В комплекте присутствует кабель USB-А – USB-C длиной 1,5 м, который также можно использовать для подключения к ПК.В девайсе установлен аккумулятор 500 мАч. При беспроводном подключении через док-станцию один заряд обеспечивает до 60 часов игры с выключенной подсветкой или до 31 часа — с включенной. Bluetooth-режим позволяет батарее не разряжаться чуть дольше: до 68 часов, а с подсветкой — до 34 часов. Для экономии заряда модель автоматически переходит в спящий режим после 10 минут бездействия. До 100% аккумулятор заряжается в среднем за 1 час 40 минут.Игровые мыши Acer OMW400 и OMR404 из серии Nitro — это сочетание высокой функциональности, удобных настроек и приятного универсального дизайна с подсветкой. Благодаря этим качествам новинки легко использовать и для динамичных игр вроде шутеров, и для работы с офисными программами и приложениями.