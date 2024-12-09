Новая мышь Acer OMR311 с подсветкой и тремя вариантами подключения

9 декабря 2024, 13:45

Компания Acer представила новую игровую мышь OMR311. Модель с минималистичным дизайном обладает яркой подсветкой на 16 млн. цветов.



В OMR311 используется оптический сенсор с регулируемым разрешением. Переключаясь между значениями 800/1200/1600/2400 DPI, можно подстроить точность мыши под различные игры, а также для выполнения офисных задач. Удобное расположение дополнительных кнопок позволяет быстро менять разрешение и осуществлять навигацию вперед или назад между страницами сайта.

Всего мышь получила 7 кнопок, включая левую, правую и колесо прокрутки, а ресурс нажатий доходит до 5 млн. На нижней части корпуса также есть переключатель питания/режимов подключения и кнопка сопряжения по Bluetooth.Игровая мышь поддерживает как беспроводные, так и проводной варианты подключения. В качестве интерфейсов беспроводного подключения используются либо USB-ресивер 2.4 ГГц, либо Bluetooth v5.0. Оба формата гарантируют стабильную связь без помех на расстоянии до 10 м, так что OMR311 не подведет во время решающего момента матча. Проводное подключение осуществляется посредством 0,8-м USB-C кабеля.Встроенный литий-полимерный аккумулятор на 600 мАч продержит мышь без подзарядки не одну игровую сессию. Симметричный дизайн корпуса делает одинаково комфортным управление и левой, и правой рукой. Минималистичный дизайн дополняет RGB-подсветка на 16 млн. цветов с двумя режимами: динамичным и статичным.Новая мышь OMR311 от Acer станет надежной опорой для тех, кто любит проводить свободное время в играх. Разные режимы подключения и удобный хват делают ее универсальным девайсом, подходящим не только для домашнего гейминга за компьютером. С регулируемым разрешением можно добиться максимальной отдачи от любой игры.