Новая беспроводная игровая мышь OMR401 от Acer

29 сентября 2025, 10:45

Компания Acer представила новую игровую мышь OMR401. Новинка с тремя режимами подключения гарантирует стабильную связь и быстрый отклик как при проводном, так и при беспроводном соединении.

Игровая мышь OMR401 оснащена продвинутым оптическим сенсором PAW311. Он обеспечивает высокую точность передачи движений и позволяет выбирать разрешение в диапазоне 600/800/1600/3200/6400/12000 DPI. Настроить дополнительные конфигурации можно с помощью приложения, а для хранения пользовательских профилей и настроек предусмотрено 4 МБ встроенной памяти.На корпусе мыши расположено пять кнопок, а также переключатель питания и режимов подключения, кнопка сопряжения по Bluetooth и кнопка изменения уровня DPI. Ресурс нажатий составляет до 80 млн.Модель имеет два режима беспроводного подключения: через Bluetooth v5.1 и при помощи USB-ресивера 2.4 ГГц. Рабочая дистанция – до 10 м. Мышь оборудована аккумулятором на 300 мАч, который обеспечит до 20 часов работы. Спящий режим автоматически включается после 5 минут бездействия. На полную зарядку устройства требуется около трёх часов. Также предусмотрено проводное подключение кабелем USB-A – USB-C длиной 1,5 м.Симметричный корпус позволяет использовать устройство как правшам, так и левшам. Лёгкая конструкция упрощает управление устройством. Модель весит всего 59 г. Классический минималистичный дизайн легко впишется в любое игровое пространство. Мышь доступна в двух цветах: чёрном и белом.Игровая мышь Acer OMR401 поможет погрузиться в миры любимых видеоигр. Оптический сенсор PAW311 с регулируемым разрешением, удобное приложение для настройки и гибкие варианты подключения помогут добиться непревзойденной точности и скорости реакции даже в самых напряжённых сражениях.