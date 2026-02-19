Беспроводная игровая мышь Bloody SG5

19 февраля 2026, 10:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил игровую мышь SG5 из серии S-Tour. Новинка с двумя режимами подключения разработана для тех, кто ищет возможности достичь максимума в каждой игре.



Мышь получила игровой сенсор S-Tier 30K с высокой точностью отслеживания. Разрешение регулируется в диапазоне 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI, при помощи ПО можно ставить собственные значения в пределах 50 ~ 30000 CPI. Ускорение составляет 50 G, скорость отслеживания – 750 IPS. Частота опроса зависит от режима подключения: в проводном она варьируется в пределах 125 ~ 1000 Гц, а в беспроводном – 125 ~ 8000 Гц благодаря технологии SpeedLink.

На корпусе расположено пять кнопок. Кнопка CPI перенесена с верхней части корпуса на нижнюю панель, чтобы предотвратить случайные переключения во время напряжённого матча. Эксклюзивная технология RapidSnap Rebound обеспечивает отличное управление на высоких скоростях, а технология TrueTap Response гарантирует мгновенную и стабильную регистрацию нажатий вне зависимости от положения руки и силы нажатия, чтобы не упустить тот самый решающий момент в игре.Внутри также установлен пружинный механизм с двойным откликом. Верхняя пружина увеличивает скорость возврата, в то время как нижняя – фиксирует стабильную высоту кнопки, улучшая отклик. Запатентованная технология помогает добиться чёткой реакции, что особенно важно в мультиплеерных играх. Время отклика кнопок составляет всего 0.125 ~ 8 мс. Микропереключатели выдерживают до 50 млн. нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов.Более глубокая кастомизация мыши доступна через ПО Wireless 8KM-Esport Edition. Оно позволяет настраивать кнопки, чувствительность и макросы. Эти параметры можно сохранить во встроенную память 512 КБ для стабильной работы в игре.Новинка способна подключаться как по кабелю, так и по радиосвязи 2.4 ГГц. Для беспроводного соединения используется док-станция, либо ресивер с адаптером Type-C, который удобно брать с собой в дорогу. Благодаря сверхбыстрой передаче сигнала с частотой 8000 Гц задержки сведены практически к нулю, а технология WaveLink блокирует канал и защищает от помех, улучшая связь.Мышь подзаряжается через порт Type-C, либо при помощи док-станции. На полном заряде можно играть до 80 часов, причём 15 минут подзарядки обеспечит до 20 часов автономной работы. Весит модель всего 64 г. Тефлоновые ножки и противоскользящие наклейки повышают управляемость на любых поверхностях, так что вероятность ошибок в управлении сводится к минимуму.Игровая мышь Bloody SG5 из серии S-Tour создана с акцентом на точность, комфорт и прочность. Частота опроса до 8000 Гц в беспроводном режиме, широкий диапазон CPI и минимальное время отклика кнопок выводят ощущения от знакомых игр на качественно новый уровень. Док-станция для подключения и подзарядки мыши экономит рабочее пространство.