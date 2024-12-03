Новые мыши Bloody W72 Ultra и W72 Ultra Pixels

3 декабря 2024, 11:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые мыши W72 Ultra и W72 Ultra Pixels.

Характеристики W72 Ultra Pixels идентичны W72 Ultra, главное отличие – в дизайне. Модель Pixels получила рисунок с узнаваемыми элементами классических пиксельных игр.

Профессиональный сенсор Alpha 20K обеспечивает разрешение 50 - 20000 CPI, скорость отслеживания 350 ips и ускорение 40 g. Мышь подарит геймерам точное и четкое управление в динамичных FPS играх. Частота опроса настраивается в диапазоне от 125 Гц до 2000 Гц, а время отклика составляет всего 1 мс. Благодаря запатентованной конструкции Rapidsnap Rebound модель легко управляется даже на высоких скоростях.Помимо частоты опроса предусмотрены настройки высоты отрыва LOD. Можно выбрать одно из двух значений чувствительности, либо поставить свое. 9 программируемых кнопок и 7 предустановленных режимов игры позволяют быстро адаптировать мышь под разные жанры игр и задачи. Кнопки выдерживают более 30 млн нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов. Встроенная память на 4 МБ сохранит до 120 тыс. пользовательских макросов.Для подключения предусмотрен 1.8-метровый кабель. Модель компактная, но удобная в управлении: тефлоновые ножки предотвращают скольжение, также в комплекте идут созданные специально на заказ противоскользящие наклейки. W72 Ultra весит 62 г, W72 Ultra Pixels – 64 г. Также корпус W72 Ultra Pixels украшен пиксель-артом с узнаваемыми игровыми элементами.Новые мыши W72 Ultra и W72 Ultra Pixels выведут игровые возможности пользователя на новый уровень. Высокое разрешение, регулируемая частота опроса и удобный корпус помогут быстро реагировать на происходящее в игре. Благодаря стильному дизайну модели станут приятным дополнением рабочего пространства.