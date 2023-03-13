Bloody L65 Max - легкая игровая мышь в стиле коллекции BLOODY Х NARAKA

13 марта 2023, 10:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил геймерскую мышь L65 Max.



Манипулятор выполнен в эффектной бело-красно-черной расцветке в рамках совместной коллекции Bloody x Naraka. Новая модель поражает не только высокой производительностью в любых играх, но и продуманной до мелочей эргономикой. Внутренняя часть корпуса мыши выполнена в виде сот, это выглядит стильно и облегчает конструкцию. Большие тефлоновые ножки и специальный приподнятый кабель делают использование этой мыши невероятно удобным.



L65 Max получила кастомизированный сенсор MAX BC3332-A с улучшенной производительностью. Разрешение датчика регулируется в диапазоне от 100 до 12000 CPI, что позволяет применять манипулятор для разных жанров игр, включая киберспортивные дисциплины. Производитель также предусмотрел регулировку значений CPI как по оси X, так и по оси Y. Серьезные параметры сенсора 8000 FPS, 250 IPS и ускорение в 35 G обеспечат геймеру быструю скорость и точность реакции в шутерах от первого лица, многопользовательских файтингах и других соревновательных тайтлах.

Важные преимущества новой модели — сверхбыстрый отклик в 1 мс и настраиваемая частота опроса 125~2000 Гц. Такая мышь отлично подойдет как для игр с быстрым темпом развития событий и резким появлением противников, так и для различных длительных стратегий и RPG.Геймер сможет самостоятельно выбрать нужный ему показатель высоты отрыва (LOD) и определить, на каком расстоянии от стола будет работать устройство — 1,5 мм, 2 мм или 3 мм. Кроме того, доступна и индивидуальная настройка LOD, ее легко установить с помощью фирменного софта Bloody Ultra Core.Новинка имеет 7 кнопок. Есть возможность запрограммировать 6 режимов оружия для левой кнопки. В памяти манипулятора объемом 4 МБ получится сохранить до 120 тыс. макросов. Фирменный софт позволяет пользоваться уникальной инновационной системой Ultra Core 3&4. Она поможет активировать один из четырех уровней настройки мыши для множества игровых жанров, чтобы, например, улучшить характеристики стрельбы в шутерах или выполнять в один клик сразу несколько команд в играх MMOPRG и RPG.Модель L65 Max обладает весом всего в 78 грамм благодаря легкому и прочному внутреннему корпусу в виде сот. Небольшая масса делает эту мышь более маневренной и подходящей для прицеливания.Внешний вид манипулятора дополняет яркая RGB подсветка с пятью типами эффектов. Изменить цвета и другие параметры подсветки можно в настройках фирменного софта.Новинка оснащена большими тефлоновыми ножками с оптимизированной краевой дугой. Это эффективно снижает трение при движении мышью, гарантирует постоянное позиционирование и долгий срок службы. Микропереключатели тоже отличаются высокой надежностью: они рассчитаны на более 50 млн нажатий. Ресурса колеса прокрутки хватит на более 500 тыс. оборотов.Еще больше эргономичности девайсу придает специальная приподнятая конструкция USB-кабеля, которая предотвращает трение провода о поверхность стола во время игры. Кабель выполнен из мягкого и легкого материала, обладает повышенной гибкостью и покрыт приятной прочной оплеткой.Суперлегкая и необыкновенно удобная мышь L65 Max идеально подойдет для множества жанров игр и обеспечит геймерам значимое преимущество благодаря мощному профессиональному сенсору и разнообразным настройкам, доступным в Bloody Ultra Core.