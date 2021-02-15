Новая мышь Bloody W70 Max— помощник геймера

15 февраля 2021, 14:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новую модель игровой мыши Bloody W70 Max, которая за считанные минуты превратит любого новичка в профессионального геймера и подарит впечатляющие эмоции от игры.

Новинка оснащена профессиональным кастомизированным сенсором. Его высокое разрешение в 10000 CPI, частота захвата кадров в 8000 FPS и 4-х уровневая регулируемая частота опроса обеспечивают точнейший контроль даже над незначительным движением, а с откликом в 1 миллисекунду устройство буквально становится продолжением руки и мгновенно приводит в исполнение любые команды без задержек и подвисаний.Максимальное ускорение в 35 g защищает от «срывов» — при резких и быстрых движениях в игре камера не улетает наверх, а контроль над ситуацией остается в руках пользователя. Разумеется, все параметры можно настроить, чтобы найти свой неповторимый стиль игры: встроенная память будет хранить макросы и параметры, и их не придется восстанавливать заново после выключения компьютера.Еще тоньше настроить мышь под свой стиль игры поможет LOD. Этот параметр отвечает за высоту отрыва мыши от поверхности стола, при котором она продолжает фиксировать движения. Это подходит как для тех, кому удобнее сохранять контроль даже при поднятой мыши, так и для тех, кто любит «перекидывать» ее в более удобную позицию во время боя.Также на корпусе расположилась кнопка точного управления, где можно выбрать 1 из 6 функциональных режимов.Все это техническое разнообразие дополняет программа Ultra core для настройки различных параметров и скачивания готовых пресетов. Софт открывает доступ к функции 5-ти позиционной калибровки, 6-ти снайперским режимам для FPS игр и настройкам макросов Quick1-Key для ММО игр. Кроме этого, дополнительное колесо прокрутки на корпусе мыши дает возможность оперативного переключения между 3 режима оружия без отрыва от основного игрового процесса.Наконец, помимо передовых технических решений мышь обладает комфортной эргономикой. Прорезиненное колесо прокрутки создано с использованием технологии литьевого формования с двойной инжекцией. Другими словами, это качественное покрытие, которое обеспечивает долговечность и тактильный комфорт. Для усиления игровых впечатлений мышь дополнена 5 типами RGB подсветки, которые меняются по нажатию кнопки.