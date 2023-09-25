Игровые мыши W60 MAX MINI, P90S и A70A от Bloody

25 сентября 2023, 13:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил три новых игровых мыши с проводным подключением: компактная W60 Max Mini с кастомизированным сенсором, P90s с шестью режимами оружия и A70a с инфракрасным колесом прокрутки.



Во всех моделях активирована система Ultra Core 3/4, с которой можно создавать, редактировать и пользоваться макросами. Мыши поставляются в черном цвете, стильный геймерский дизайн дополнен яркой подсветкой.

В модели W60 Max Mini стоит продвинутый игровой сенсор Max BC3332-A, в котором разрешение 12 000 CPI сочетается с отслеживанием 250 IPS и ускорением 35 G. Частоту опроса можно настроить под конкретную игру, выбрав из четырех значений: 125 / 500 / 1000 / 2000 Гц. Время отклика мыши составляет 1 миллисекунду. Такие характеристики обеспечат высокую точность и управляемость, в том числе в FPS играх, где ценится быстрота реакции.Из 9 кнопок 7 легко настраиваются под разные сценарии, благодаря 4 МБ встроенной памяти мышь может хранить до 120 000 макросов. Дополнительно можно изменить высоту отрыва мыши. Доступны варианты 1.5 мм, 2 мм, 3 мм, а также персональные значения – настройка последних производится через ПО Bloody Ultra Core.Прозрачный внутренний корпус модели выполнен в виде сот, он прочный и одновременно легкий: вес мыши составляет всего 83 г. Настраиваемая RGB подсветка поддерживает 16.8 млн цветовых вариаций. В комплекте идут противоскользящие наклейки на кнопки, улучшающие управляемость в играх. Легкий кабель повышенной гибкости 1.8 м избегает трения и не мешает во время игры.Модель P90s может похвастаться игровым сенсором BC3332-S. Разрешение регулируется в диапазоне от 100 до 8000 CPI под любые требования экрана. Отслеживание составляет 150 IPS, ускорение – 25 G, частота опроса – от 125 до 2000 Гц. Оптимальные показатели дают существенное преимущество в онлайн-играх.Время отклика мыши достигает 1 миллисекунды, что обеспечивает поразительную точность во время игры. Из 8 кнопок 7 можно настраивать, для левой доступно 6 режимов оружия. Прорезиненное колесо прокрутки создано с использованием литьевого формования с двойной инъекцией – отличное сочетание долговечности и тактильного комфорта.Дизайн мыши рассчитан под правую руку. 15-зонная подсветка RGB, как и функции кнопок, настраивается через специальное ПО Bloody 7. Металлические ножки X’Glide устраняют трение практически на любой поверхности, повышая точность движений. В комплекте идет кабель 1.8 м – оптимальная длина для любого сетапа.В модели A70a установлен игровой сенсор PMW3327 с регулируемым разрешением 1000 / 1200 / 1600 / 2000 / 6200 CPI. Для частоты опроса доступен диапазон от 125 до 1000 Гц, отслеживание составляет 220 IPS, ускорение – 30 G. Инновационная технология Light Strike использует оптические переключатели, уменьшая время отклика до 0.2 миллисекунды. Мышь позволит всегда быть на шаг впереди противников.8 настраиваемых кнопок поддерживают 3 режима стрельбы и 6 снайперских режимов для максимального удобства в шутерах. Надежная конструкция кнопок исключает случайные двойные клики и металлическое дребезжание, ресурс нажатий – 20 млн. Инфракрасное колесо прокрутки с жизненным циклом свыше 1 млн оборотов по точности соответствует кнопкам мыши.Симметричный дизайн одинаково подойдет как левшам, так и правшам. Внешний вид дополнен подсветкой Neon. Металлические ножки X’Glide обладают высокой чувствительностью, исключают трение и улучшают управляемость мыши. Модель подключается посредством 1.8 м кабеля.В новых моделях от Bloody предусмотрены широкий функционал и высокий уровень кастомизации. Продвинутые игровые сенсоры с впечатляющими характеристиками одинаково придутся по вкусу геймерам со стажем и новичкам. Стильный дизайн отлично впишется в рабочее пространство, а специальная подсветка оживит любой сетап.