Новые игровые мишки V8M MAX и R36 ULTRA от BLOODY

23 апреля 2024, 15:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил две новые игровые мыши: проводную V8M Max и беспроводную R36 Ultra.

Вне зависимости от режима подключения пользователь получит высокую скорость отдачи и широкую функциональность, смоделированную в соответствии с потребностями профессиональных киберспортсменов.



У мыши V8M Max стоит кастомизированный сенсор Max BC3332-A с улучшенной производительностью. Частота опроса регулируется в диапазоне 125 / 500 / 1000 / 2000 Гц, разрешение от 100 до 12 000 CPI регулируется по осям X и Y. Отслеживание достигает 250 IPS, ускорение – 35 G, частота кадров – 8000 FPS. Дополнительно предусмотрена настройка высоты отрыва мыши от рабочей поверхности (LOD). Четыре режима (три предустановленных и одно индивидуальное значения) позволяют подобрать наиболее комфортную опцию под любые геймерские привычки.

Мышь идет с активированной системой Ultra Core 3&4. Пользователю доступно четыре уровня настройки: “низкий”, “высокий”, “ультра” и “экстремальный”. Модель можно кастомизировать под различные игровые жанры: от MMO и RPG до FPS. 5-позиционная калибровка производится до или во время игры и помогает улучшить баллистические характеристики. Быстрое переключение между шестью снайперскими режимами для левой кнопки пригодится в многопользовательских онлайн-шутерах.Всего на корпусе расположено 10 кнопок, причем имеется возможность назначать несколько последовательных действий на одно нажатие – например, очередность из разных заклинаний, выстрел, либо цикличное выполнение одной команды. Для хранения макросов в мыши установлена память на 4 МБ. Левая и правая кнопки выдерживают более 20 млн нажатий, колесо прокрутки рассчитано на более 800 тыс. оборотов.Стильный дизайн корпуса дополнен 6-зонной RGB подсветкой с пятью загруженными профилями. Металлические ножки X’ Glide обеспечивают комфортную управляемость на любой поверхности. Для подключения используется 1.8-метровый кабель.Модель R36 Ultra получила игровой сенсор PAW3313. Частота опроса регулируется в диапазоне 125 - 1000 Гц, разрешение – 100 - 12 000 CPI. Скорость отслеживания составляет 300 IPS, ускорение – 35 G, частота кадров регулируется. На корпусе есть семь кнопок. Специальное ПО M-Esport позволяет комбинировать настройки кнопок, чувствительности и макросов, а также сохранять их во встроенной памяти на 512 КБ. Программное обеспечение можно скачать на официальном сайте Bloody.Девайс не боится активной работы и подготовлен даже к самым интенсивным онлайн-матчам. Эксклюзивная конструкция Rapid Snap Rebound гарантирует отличное управление на высоких скоростях. Ресурс правой и левой кнопок превышает 20 млн нажатий, колеса прокрутки – 800 тыс. оборотов.Беспроводная мышь использует продвинутую технологию связи WaveLink и USB Nano-ресивер. Функция блокировки канала и защита от помех позволяют передавать сигнал до трех раз за 1 мс. Частота составляет 1000 Гц/1 мс, высокая стабильность сопоставима с производительностью проводной игровой мыши.Также доступно подключение через USB Type-C. В комплекте с моделью идет суперлегкий плетеный кабель. Встроенный аккумулятор на 300 мАч гарантирует до 75 часов автономной работы. Тефлоновые ножки обеспечат плавное скольжение, а легкий вес корпуса подразумевает оптимальную управляемость.Игровые мыши от Bloody предлагают стабильное подключение и высокую функциональность, с которой новые победы в играх не заставят себя ждать.

Эргономичный и стильный дизайн девайсов придется по вкусу геймерам и отлично впишется в рабочее пространство.