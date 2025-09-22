Игровые мыши из коллаборации Bloody и Savage Impact

22 сентября 2025, 13:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые игровые мыши R73 Pro, R73 Ultra и R73 Ultra Duo.

Модели представлены как в классической черной расцветке, так и в трех новых вариациях с персонажами из коллаборации Bloody и Savage Impact.



Теперь геймеры могут выбирать периферию с дизайном, вдохновлённым еще тремя персонажами из вселенной Savage Impact, помимо уже полюбившихся харизматичного хакера Proxy Boom и противостоящего тьме Renegade.



Могущественный киборг Nyx Mirage – воплощение необузданной силы и нераскрытого потенциала будущего, она способна трансформироваться в неудержимых воинов с арсеналом мощного оружия.

Новинка получила продвинутый игровой сенсор PAW3395 Pro с регулируемым разрешением 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI. Программное обеспечение M-Esport позволяет устанавливать собственные значения в более широком диапазоне 50 - 26000 CPI. Частота опроса составляет 125~1000 Гц, скорость отслеживания достигает 650 ips, ускорение – 50 g.



На корпусе расположено 7 программируемых кнопок, запатентованная конструкция RapidSnap Rebound обеспечивает отличное управление на высоких скоростях. Специальное ПО дает возможность дополнительно настроить кнопки и макросы, сохраняя свои конфигурации на 512 КБ встроенной памяти. Микропереключатели выдерживают более 30 млн. нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов.



Модель поддерживает как беспроводное, так и проводное подключение. Беспроводная связь по технологии WaveLink блокирует канал и защищает от помех, позволяя достичь стабильной скорости при частоте 1000 Гц/1 мс. Устройство обеспечивает синхронную передачу данных и мгновенное считывание на уровне проводных девайсов. Ёмкий аккумулятор гарантирует до 80 часов автономной работы.

Для проводного подключения предусмотрен суперлёгкий плетёный кабель. Тефлоновые ножки подарят плавное скольжение, лёгкий вес корпуса – оптимальную управляемость. В комплекте также имеются противоскользящие наклейки.



Игровые мыши R73 Ultra и R73 Ultra Duo идентичны по характеристикам, главное отличие – в наличии у R73 Ultra Duo L++ многофункциональной док-станции ресивера. Модели получили игровой сенсор Alpha 20K с регулируемым разрешением 400/800/1000/1200/1600/2000 CPI. С помощью ПО это значение можно настроить в диапазоне 50 - 20000 CPI. Частота опроса – 125~1000 Гц, скорость отслеживания составляет 350 ips, ускорение – 40 g.



Функции 7 программируемых кнопок кастомизируются через программное обеспечение M-Esport, для сохранения настроек предусмотрено 512 КБ встроенной памяти. Мыши быстро подстраиваются под скорость реакции пользователя благодаря технологии RapidSnap Rebound. Кнопки рассчитаны на более 30 млн. нажатий, колесо прокрутки – на более 800 тыс. оборотов.



Проводное подключение осуществляется через суперлёгкий плетёный кабель. Беспроводное – по технологии WaveLink, которая позволяет передавать сигнал до 3 раз за 1 мс. Полноскоростное сканирование датчиков и усовершенствованная беспроводная передача гарантируют профессиональный уровень точности. Время автономной работы – до 75 часов.

У R73 Ultra Duo для беспроводного подключения предусмотрены док-станция и дорожный nano-ресивер 2.4 ГГц. Док-станция также используется для подзарядки устройства, четырёхступенчатый индикатор подскажет статус зарядки аккумулятора. В комплекте с компактным USB-ресивером идет Type-C адаптер. Переключатель на нижней части корпуса даёт возможность выбирать между док-станцией и ресивером.Лёгкий вес позволяет брать новинки с собой в поездки. Плавное скольжение достигается за счет тефлоновых ножек. Противоскользящие наклейки легко нанести на корпус.Новые игровые мыши от Bloody отвечают запросам даже самых требовательных геймеров: высокая скорость отклика, стабильное подключение, широкие функции кастомизации. Благодаря разнообразию новых дизайнов с персонажами Savage Impact каждый сможет подобрать модель, которая подчеркнёт его индивидуальность.