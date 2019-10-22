Игровая мышь Bloody V9M: новые возможности для гейминга

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил на российском рынке новую игровую мышь V9M. Устройство обладает низким временем отклика и стильным дизайном.
Мышь A4 Bloody V9M ориентируется на геймерскую аудиторию — это проявляется в технических и визуальных составляющих устройства.
Внешний вид обладает ярким агрессивным дизайном, с эргономикой для правой руки. Боковые матовые вставки препятствуют скольжению, а soft-touch нанесение на основную часть корпуса делает использование манипулятора комфортным и приятным. Красная LED-подсветка задаёт общий тон для игрового окружения.
Мышь обладает высокочувствительным сенсором с показателями от 100 до 4000 CPI с обработкой 2.41 Мпикс в секунду. Присутствует возможность переключения CPI на лету. Такие возможности заметно улучшают возможности реагирования и реакции в быстрых экшн-играх и шутерах.
На мыши присутствует 9 кнопок. Устройство обладает 160K собственной памяти для записи макросов и управления мышью через фирменное ПО Bloody.
Мышь легко подключается к компьютеру с помощью прочного кабеля USB в плетёной оплётке длиной 1.8 метра.
Технические характеристики
Тип подключения: проводная
Время отклика: 1 мс
Интерфейс: USB
Длина провода: 1.8 м
Тип сенсора: оптический
Разрешение сенсора мыши: 100~4000 CPI
Встроенная память: 160 Кб
Скорость: 6600 fps
Максимальное ускорение: 20 G
Количество кнопок: 9
Количество кнопок: 9
Металлические ножки: свыше 300 км
Скорость обработки: 2.41 Мпик/сек
Скорость отслеживания: 60 дюймов/сек
Частота опроса: 125 – 1000 Гц/сек
Размер мыши: 126х 71 х 39 мм
Вес: 150 г
Системные требования: Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии