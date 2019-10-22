22 октября 2019, 10:15

Игровая мышь Bloody V9M: новые возможности для гейминга

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил на российском рынке новую игровую мышь V9M. Устройство обладает низким временем отклика и стильным дизайном.

Мышь A4 Bloody V9M ориентируется на геймерскую аудиторию — это проявляется в технических и визуальных составляющих устройства.

Внешний вид обладает ярким агрессивным дизайном, с эргономикой для правой руки. Боковые матовые вставки препятствуют скольжению, а soft-touch нанесение на основную часть корпуса делает использование манипулятора комфортным и приятным. Красная LED-подсветка задаёт общий тон для игрового окружения.

Мышь обладает высокочувствительным сенсором с показателями от 100 до 4000 CPI с обработкой 2.41 Мпикс в секунду. Присутствует возможность переключения CPI на лету. Такие возможности заметно улучшают возможности реагирования и реакции в быстрых экшн-играх и шутерах.

На мыши присутствует 9 кнопок. Устройство обладает 160K собственной памяти для записи макросов и управления мышью через фирменное ПО Bloody.

Мышь легко подключается к компьютеру с помощью прочного кабеля USB в плетёной оплётке длиной 1.8 метра.

Технические характеристики

    Тип подключения: проводная
    Время отклика: 1 мс
    Интерфейс: USB
    Длина провода: 1.8  м
    Тип сенсора:  оптический
    Разрешение сенсора мыши: 100~4000 CPI
    Встроенная память: 160 Кб
    Скорость: 6600 fps
    Максимальное ускорение: 20 G
    Количество кнопок: 9
    Количество кнопок: 9
    Металлические ножки: свыше 300 км
    Скорость обработки: 2.41 Мпик/сек
    Скорость отслеживания: 60 дюймов/сек
    Частота опроса: 125 – 1000 Гц/сек
    Размер мыши: 126х 71 х 39 мм
    Вес: 150 г
    Системные требования:  Windows XP/ Vista/ 7/ 8 /8.1 / 10 и более поздние версии
Оцените новость:
  • 0 оценок