Игровая мышь Bloody R90 Plus в белой расцветке

3 января 2025, 13:45

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил беспроводную игровую мышь R90 Plus в новой белой расцветке.

Модель сохранила свои передовые характеристики, помогающие добиться ярких результатов в динамичных играх.



В модели используется продвинутый оптический сенсор BC3332-S. Разрешение регулируется в диапазоне 100 - 5000 CPI, скорость отслеживания доходит до 150 ips, а ускорение – до 25 g. Частота опроса составляет 125 - 500 Гц, усовершенствованное беспроводное соединение позволяет добиться скорости отклика в 1 мс.

Игровая мышь оснащена 8 программируемыми кнопками и 512 КБ встроенной памяти, на которые можно записывать пользовательские макросы. Геймеры смогут кастомизировать управление девайсом, чтобы гарантировать себе преимущество в самых разных играх. Кнопки выдерживают более 20 млн нажатий, колесо прокрутки – более 800 тыс. оборотов.Беспроводное соединение 2.4 ГГц позволяет R90 Plus конкурировать по скорости отклика с проводными моделями. Специальная док-станция помогает уменьшить расстояние до ресивера и защищает сигнал от помех, для самого ресивера предусмотрен отсек хранения с магнитной съемной крышкой внутри корпуса мыши.Встроенный аккумулятор заряжается при помощи комплектного кабеля Type-C и обеспечивает до 60 часов беспрерывной игры. Усовершенствованная энергоэффективная технология переводит мышь в режим энергосбережения через 10 секунд, если не используются кнопки 1 / N / 3. Режим можно включить отдельным переключателем.Модель выделяется своим стильным дизайном, корпус подходит для правшей. Прочные металлические ножки X’Glide устраняют трение практически на любой поверхности, улучшая управляемость девайса.Игровая мышь R90 Plus рассчитана на геймеров, которые воспринимают каждую игру в качестве соревнования и настроены исключительно на победу. Продвинутый оптический сенсор и беспроводное соединение с экстремально низкой задержкой гарантируют преимущество в самых интенсивных играх.