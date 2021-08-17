Обновленная серия компьютерной периферии от Bloody

17 августа 2021, 10:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил публике свою новую продукцию, а именно игровую мышь, клавиатуру, а также игровую гарнитуру.



Бренд представил дополнительные версии аксессуаров в белом цвете и с яркой подсветкой. Этот набор устройств для геймеров включает в себя всё необходимое для комфортной игры, а стильное дизайнерское решение позволяет получить удовольствие во время использования.

Мышь Bloody W90 MaxВ данном устройстве установлен быстрый оптический сенсор, который обеспечивает отклик на уровне 1:1 (1 мс). Помимо двух стандартных кнопок и колёсика прокрутки на корпусе мышки расположено ещё 7 дополнительных кнопок. Каждую из них можно перепрограммировать под индивидуальные задачи с помощью фирменного ПО. Встроенная память на 4 Мб позволяет хранить несколько игровых профилей прямо в манипуляторе. А это значит, что при подключении к любому компьютеру, индивидуальные настройки кнопок мыши сохранятся.У девайса предусмотрен кабель длиной в 2 метра, который не ограничивает его передвижение по рабочему столу, и снижает риск случайно выдернуть кабель из компьютера.Наушники с микрофоном Bloody G521Автоматическая регулировка оголовья и большие мягкие амбушюры обеспечивают комфорт. Благодаря динамику диаметром 50 мм воспроизводятся глубокие басы и возможность полностью погрузиться в мир игры за счет эффекта объемного звука. Кстати, объем и четкое позиционирование достигается посредством виртуализации акустической картины в формате 7.1. Микрофон с функцией шумоподавления позволяет четко доносить информацию до других игроков, скрывая звуки на заднем фоне. Геймеры оценят и внешнее оформление: белый корпус наушников оснащен 7-цветной подсветкой Neon, которая придает наушникам яркий вид. А длинный провод (2,3 метра) позволяет без проблем подключать наушники к системному блоку, стоящему удаленно от монитора.Клавиатура Bloody B810RCНовинка имеет шесть режимов RGB подсветки (эффект мерцания, переливания, статичной подсветки, и тд). Оптические переключатели на базе технологии Light Strike дают быстрый отклик при нажатии клавиш. Даже во время активных баталий клавиатура не будет скользить по столу за счет прорезиненных ножек. А дренажные отверстия в корпусе клавиатуры и влагозащитное покрытие клавиш защищают электронные компоненты от замыканий в случае пролива жидкостей.