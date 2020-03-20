Игровая гарнитура Bloody M550 - теперь в новой расцветке

20 марта 2020, 10:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил на рынок обновлённую модель игровой гарнитуры M550.

Новинке придали стильный и строгий облик за счёт новой расцветки с использованием золотистого оттенка.

В части технических характеристик новинка унаследовала всё, чем славилась до цветового обновления: закрытую акустическую конструкцию, которая так важна в продолжительных игровых сессиях; низкоомные динамики с сопротивлением 32 Ом, регулируемое оголовье, а также дополнительный кабель для беспрецедентного удобства использования.



Напомним: гарнитура M550 получила улучшенную технологию шумоподавления и встроенный микрофон с функцией качественной аудиопередачи. Кроме того, она совместима с популярными игровыми консолями Xbox One и PlayStation® 4, а также мобильными устройствами, оборудованными 3.5 мм аудиовходами.



Гарнитуры совместимы с любыми компьютерами с операционной системой Windows и не требуют обязательной установки драйверов.





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



НАУШНИКИ



Размер динамиков: Φ40 мм



Частотный диапазон: 10 Гц - 22 КГц



Чувствительность: 103 дБ



Импеданс: 32 Ом



МИКРОФОН



Частотный диапазон: 75 Гц - 16 КГц



Чувствительность: - 45 дБ



КАБЕЛЬ



Длина основного кабеля: 1.3 м



Кабель-удлинитель: 1 м



Интерфейс: 3.5 мм



Материал: плетеный неспутывающийся кабель