Игровая гарнитура Bloody M550 - теперь в новой расцветке

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил на рынок обновлённую модель игровой гарнитуры M550.
Новинке придали стильный и строгий облик за счёт новой расцветки с использованием золотистого оттенка.
В части технических характеристик новинка унаследовала всё, чем славилась до цветового обновления: закрытую акустическую конструкцию, которая так важна в продолжительных игровых сессиях; низкоомные динамики с сопротивлением 32 Ом, регулируемое оголовье, а также дополнительный кабель для беспрецедентного удобства использования.
Напомним: гарнитура M550 получила улучшенную технологию шумоподавления и встроенный микрофон с функцией качественной аудиопередачи. Кроме того, она совместима с популярными игровыми консолями Xbox One и PlayStation® 4, а также мобильными устройствами, оборудованными 3.5 мм аудиовходами.
Гарнитуры совместимы с любыми компьютерами с операционной системой Windows и не требуют обязательной установки драйверов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
НАУШНИКИ
Размер динамиков: Φ40 мм
Частотный диапазон: 10 Гц - 22 КГц
Чувствительность: 103 дБ
Импеданс: 32 Ом
МИКРОФОН
Частотный диапазон: 75 Гц - 16 КГц
Чувствительность: - 45 дБ
КАБЕЛЬ
Длина основного кабеля: 1.3 м
Кабель-удлинитель: 1 м
Интерфейс: 3.5 мм
Материал: плетеный неспутывающийся кабель