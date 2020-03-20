20 марта 2020, 10:15

Игровая гарнитура Bloody M550 - теперь в новой расцветке

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, выпустил на рынок обновлённую модель игровой гарнитуры M550.

Новинке придали стильный и строгий облик за счёт новой расцветки с использованием золотистого оттенка.

В части технических характеристик новинка унаследовала всё, чем славилась до цветового обновления: закрытую акустическую конструкцию, которая так важна в продолжительных игровых сессиях; низкоомные динамики с сопротивлением 32 Ом, регулируемое оголовье, а также дополнительный кабель для беспрецедентного удобства использования.       

Напомним: гарнитура M550 получила улучшенную технологию шумоподавления и встроенный микрофон с функцией качественной аудиопередачи. Кроме того, она совместима с популярными игровыми консолями Xbox One и PlayStation® 4, а также мобильными устройствами, оборудованными 3.5 мм аудиовходами.

Гарнитуры совместимы с любыми компьютерами с операционной системой Windows и не требуют обязательной установки драйверов.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

НАУШНИКИ

Размер динамиков: Φ40 мм

Частотный диапазон: 10 Гц - 22 КГц

Чувствительность: 103 дБ

Импеданс: 32 Ом

МИКРОФОН

Частотный диапазон: 75 Гц - 16 КГц

Чувствительность: - 45 дБ

КАБЕЛЬ

Длина основного кабеля: 1.3 м

Кабель-удлинитель: 1 м

Интерфейс: 3.5 мм

Материал: плетеный неспутывающийся кабель


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