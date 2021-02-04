Стартовали продажи новых моделей игровых гарнитур Bloody

4 февраля 2021, 16:15

Ведущий бренд компьютерной периферии для геймеров Bloody представил новые модели игровых гарнитур.Все девайсы отличаются стильным дизайном и инновационными технологиями, и каждая модель дополнена впечатляющими деталями под любые запросыи потребности.В моделях G200 и G200S производитель сделал ставку на максимальный комфорт. Специально созданная легкая конструкция с удобным автонастраиваемым оголовьем обеспечивает комфорт в течение всего дня и позволяет избежать головной боли при длительном ношении, а прочный каркас гарантирует долговечность наушников.Мягкие амбушюры также гарантируют удобную посадку, а еще выполняют функцию звукоизоляции от внешней среды.В каждом наушнике установлен 50-миллиметровый драйвер с неодимовыми магнитами, который обеспечивает высокую точность воспроизведения. А яркая мерцающая подсветка, в свою очередь, эффектно дополняет атмосферу игрового процесса.В эти модели разработчики интегрировали однонаправленный микрофон с функцией шумоподавления, как и в случае с G200 и G200S. Это позволяет собеседникам слышать говорящего четко и разборчиво. Микрофон отсекает все фоновые шумы, делает звучание голоса громче и чище.В девайсах установлены 50-миллиметровые драйверы, мягкие амбушюры и облегченный корпус с разноцветной подсветкой, обеспечивающие отличное качество звука и комфорт во время игры.Однако, G220 отличается от G220S так же, как и G200 от G200S: модели без приписки “S” подключаются к компьютеру через 4PIN 3.5 (это стандартный разъем для наушников), но требуют дополнительного подключения через USB для питания подсветки. Модели с припиской “S” подключают звук и питают подсветку только одним проводом через USB.Данное устройство отличается технологией виртуального объемного звука. Это создает иллюзию безграничного пространства и обеспечивает непередаваемый уровень погружения в игру. Кроме того, технология выдает более качественное позиционирование звуковых сигналов и позволяет вычислять врагов по их локации, что станет приятным бонусом для заядлых геймеров.Также модель G350 получила удобный контроллер: на проводе наушников находится блок управления с колесом регулировки громкости и кнопками активации подсветки и микрофона. Теперь игроки могут моментально настраивать наушники прямо во время игры.Гарнитура характеризуется высокой чувствительностью и оснащена 50-мм динамиком, который обеспечивает непревзойденное качество звука в любых играх. Порадует пользователей и удобная легкая конструкция с большими и мягкими амбушюрами, созданная для максимального комфорта даже при длительном использовании.Эти наушники моментально покоряют своим футуристичным дизайном. Вместо овальных и округлых форм — ломанные угловатые линии, поэтому модель сразу привлекает к себе внимание. Премиальные амбушюры обеспечивают уверенную посадку и высокий уровень комфорта, а разноцветная подсветка подчеркивает атмосферу игры. Встроенные 50-мм динамики с неодимовыми магнитами выдают мощный, реалистичный и объемный звук, который очень важен для погружения в гейминговый процесс. Полезным дополнением новинки стал удобный контроллер и микрофон с функцией шумоподавления.Bloody G580 вобрали в себя все преимущества предыдущих моделей, от 50-миллиметровых драйверов и вращающегося микрофона с шумоподавлением до объемного звука 7.1. Однако эти наушники еще и удобно перевозить: складная конструкция позволяет взять их с собой в любое путешествие. Удобный контроллер с тремя кнопками регулирования громкости, включения микрофона и подсветки предоставляет возможность изменения настроек без отрыва от игрового процесса. Кроме того, эти наушники имеют встроенный металлический регулируемый каркас и мягкое оголовье из экокожи для комфортного использования.