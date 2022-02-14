G573, G573P и G575P - три стильных игровых гарнитуры Bloody

14 февраля 2022, 12:45

Бренд компьютерной периферии для геймеров Bloody представил сразу три гарнитуры: G573, G573P и G575P. Все модели представлены в черном цвете и выполнены в строгом геймерском дизайне.



Гарнитуры оснащены 50-миллиметровыми динамиками с неодимовыми магнитами. Bloody G573P и G575P отличаются двухканальным форматом звука - стерео 2.0, а Bloody G573 может похвастаться объемным звуком формата 7.1, что обеспечивает новые ощущения в игровом процессе и при просмотре кино.

Модели Bloody G573 и G573P имеют мягкое оголовье из экокожи и встроенный в него регулируемый металлический каркас, что позволяет с комфортом расположить наушники на голове.Гарнитура Bloody G575P выделяется наличием двойного металлического каркаса с системой поддержки «Парящее крыло». Такая конструкция обеспечивает максимальный комфорт в длительных игровых сессиях, благодаря распределению нагрузки с учетом анатомических контуров головы.Частотный диапазон наушников в пределах 20 Гц - 20 кГц, чувствительность 105 дБ, а сопротивление составляет 16 Ом. Кроме высокой точности воспроизведения звука без искажений, устройства отличаются четким басом.Все устройства оснащены съемным однонаправленным микрофоном с функцией шумоподавления, благодаря которой эффективно снижается нежелательный фоновый шум. Микрофон устройств имеет чувствительность -44 дБ, а частотный диапазон находится в пределах 100 Гц - 10 кГц.Все устройства оснащены эргономичными 3D амбушюрами из протеиновой кожи, обладающими эффектом памяти. Чаши наушников имеют регулируемый угол. Благодаря этому наушники комфортно садятся на уши. Гарнитуры позволяют геймеру надежно изолироваться от внешнего мира во время игровых сессий. Переливающаяся многоцветная круговая RGB подсветка подчеркивает игровую направленность наушников, и способствует лучшему погружению в игровую атмосферу.Bloody G573P и G575P подключаются к компьютеру с помощью кабеля, на конце которого находятся два разъема: 4-pin 3.5 mm jack для подключения аудио и USB для подключения подсветки. На кабеле длиной 200 см расположился контроллер с кнопками включения/выключения микрофона и колесико регулировки громкости. В комплекте к наушникам идет кабель-удлинитель длиной 15 см, он позволяет осуществить раздельное подключение микрофона и динамика гарнитуры. Модель Bloody G573 подключается к компьютеру только с помощью 200 см кабеля USB в прочной плетеной оплетке. На нем расположен контроллер с кнопками включения/выключения микрофона и подсветки, а также колесико регулировки громкости, что обеспечивают максимально удобное управление в процессе игры.Благодаря непревзойденному сочетанию качественного звука и удобной эргономичной конструкции модели позволяют получить максимум удовольствия от игрового процесса.