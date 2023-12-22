Погружение в атмосферу игры: геймерская гарнитура G260, G260p от Bloody

22 декабря 2023, 14:15

Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, представил новые модели игровой гарнитуры: G260 и G260p.

Наушники с высокоточными динамиками и эргономичной конструкцией созданы специально для игровых баталий и комфортного прослушивания музыки.

Мощные 50-миллиметровые драйверы с неодимовыми магнитами позволяют насладиться четкими басами и звуком без искажений. Частотный диапазон находится в пределах 20 Гц - 20 кГц, импеданс – 16 Ом. В G260 используется звуковая карта с поддержкой виртуального объемного звука 7.1, помогающего точно отслеживать перемещения своих противников в игре. Чувствительность наушников достигает 105 дБ. G260p воспроизводит двухканальный стереозвук, усиливающий ощущение реальности происходящего в видеоигре. Чувствительность составляет 100 дБ.



Все представленные гарнитуры дополнены вращающимся однонаправленным микрофоном, чтобы всегда оставаться на связи с товарищами по команде. Микрофон работает в диапазоне 100 Гц - 10 кГц с чувствительностью -42 дБ. Шумоподавление маскирует фоновые звуки для комфортного общения.



На двухметровом кабеле расположен удобный контроллер, позволяющий управлять микрофоном и регулировать громкость звука. У G260p в комплекте предусмотрен 15-сантиметровый кабель-удлинитель для ПК. G260 в качестве интерфейса подключения использует USB, G260p – 3.5 мм для аудио и USB для подсветки.



Обе модели выделяются продуманной эргономичной конструкцией, благодаря которой длительные игровые сессии в наушниках не вызывают дискомфорта. Оголовье с мягкой накладкой из сетчатой ткани регулируется благодаря встроенному металлическому каркасу. Угол наклона чаш также регулируется, что дает возможность подобрать оптимальную посадку. 3D-амбушюры, как и накладка на оголовье, покрыты дышащей сетчатой тканью.



Яркая переливающаяся RGB подсветка поможет подчеркнуть атмосферу любимой игры, а сами наушники будут органично смотреться с другими геймерскими девайсами. Корпус G260 выполнен в черном цвете, G260p – в черном, либо в сочетании белый/черный.



Игровая гарнитура G260, G260p от Bloody станет главным союзником любого геймера благодаря высокому качеству аудио и комфортной конструкции.

Однонаправленный микрофон поможет поддерживать связь с друзьями, а регулируемые компоненты – настроить наушники под себя.