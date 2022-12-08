GR230 и G575 - новые игровыя гарнитуры от BLOODY накладного типа

8 декабря 2022, 14:45

Бренд компьютерной геймерской периферии Bloody представил новую беспроводную стереогарнитуру Bloody GR230.



Кроме того, проводная гарнитура с виртуальным объемным звуком 7.1 Bloody G575 теперь доступна в новых цветах – розовом/голубом и желтом/фиолетовым.



Bloody GR230 присоединяется к линейке гарнитур G230 и G230p, отличаясь от них возможностью беспроводного подключения. Девайс можно подключить к ПК с помощью адаптера 2,4 ГГц, сопрячь с ПК или мобильным устройством посредством Bluetooth 5.2, а также соединить с ПК, мобильным гаджетом или игровой консолью, используя 3,5 мм аудиоразъем и комплектный аудиокабель длиной 1,5 метра.

Благодаря беспроводному подключению владелец гарнитуры избавится от любых ограничений, которые накладывают провода. Соединение 2,4 ГГц в 8 раз быстрее, чем Bluetooth, оно обеспечивает передачу звука со сверхнизкой задержкой. В свою очередь, поддержка стандарта Bluetooth 5.2 позволяет сохранять стабильное соединение и низкую задержку передачи сигнала. Для адаптера 2,4 ГГц в комплекте предусмотрена док-станция, благодаря которой можно вывести донгл на стол, чтобы избежать помех сигнала из-за препятствий.За автономность GR230 отвечает литиевый аккумулятор емкостью 1050 мАч, который обеспечивает до 40 часов работы при выключенной подсветке гарнитуры и до 20 часов работы с включенной подсветкой. Для зарядки модели в комплекте предусмотрен 50 см кабель USB Type-C.Гарнитура оснащена 50-миллиметровыми динамиками с частотным диапазоном от 20 Гц до 20 кГц, чувствительностью 105 дБ и импедансом 16 Ом. Мембраны с уникальной лазерной обработкой выдают мощный бас, четкий звук с минимумом искажений и точное позиционирование источников. А большие амбушюры из мягкой экокожи в сочетании с регулируемым оголовьем делают использование гарнитуры очень комфортным даже при длительных игровых сессиях. Удобная посадка GR230 дополняется эстетическим удовольствием от приятной подсветки Neon на корпусе чашек.Наконец, здесь предусмотрен всенаправленный микрофон с диапазоном частот от 100 Гц до 10 кГц, чувствительностью -42 дБ и функцией шумоподавления, что позволяет отсечь нежелательный фоновый шум. Расположение микрофона можно регулировать, подстраивая его под индивидуальные особенности пользователя.Bloody G575 обновляет список доступных цветовых решений: к ранее выпущенным черной, серой и желтой/черной версиям присоединяются гарнитуры в розовом/голубом и желтом/фиолетовом цветах. Благодаря ярким расцветкам модель отлично подойдет блогерам и стримерам, подчеркнет индивидуальность геймера.Эта гарнитура подключается к ПК двухметровым USB-кабелем, и обеспечивает виртуальный объемный звук 7.1, что позволяет достичь максимально глубокого погружения в игровую вселенную и более точно отслеживать местоположение противников, где бы они ни находились – сбоку, сзади, выше или ниже персонажа игрока.Модель оснащена съемным однонаправленным микрофоном c частотным диапазоном от 100 Гц до 10 кГц, чувствительностью -44 дБ и функцией шумоподавления, который отлично передает голос говорящего и устраняет фоновый шум. На соединительном USB-кабеле находится контроллер, с помощью которого можно настроить громкость, активировать микрофон и подсветку – очень удобное решение, которое не заставит пользователя искать элементы управления на ощупь.Здесь используются 50-миллиметровые динамики, которые отвечают за четкие басы и высокое качество звучания. Частотный диапазон драйверов – от 20 Гц до 20 кГц, чувствительность – 105 дБ, импеданс – 16 Ом. Усилить восприятие звука помогут массивные 3D-амбушюры из экокожи с пассивным шумоподавлением, а оголовье с системой поддержки «Парящее крыло» обеспечит дополнительный комфорт ношения, распределяя нагрузку на голову с учетом ее анатомических контуров.В дополнение к привлекательному дизайну и яркой цветовой гамме, Bloody G575 оснащена круговой RGB подсветкой, которую можно настроить или отключить при необходимости.Представленные гарнитуры отличаются небольшим весом, стильным внешним видом и превосходным звучанием. Они подойдут тем, кто хочет получить максимально качественный опыт в любимых видеоиграх.