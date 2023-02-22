Новая геймерская мышь Bloody R90 Plus

22 февраля 2023, 12:45

Важное преимущество R90 Plus — беспроводное соединение 2,4 ГГц, которое обеспечивает девайсу свободу от помех и впечатляюще низкую задержку.



Bloody, бренд компьютерной периферии для геймеров, объявил о выпуске новой беспроводной мыши R90 Plus. Модель подключается по радиоканалу 2,4 ГГц и обладает высокой скоростью отклика, широким игровым функционалом, надежной конструкцией и интеллектуальной технологией энергосбережения. Манипулятор представлен в корпусе черного цвета, а также в необычном бело-красно-черном оформлении, выполненном в рамках совместной коллекции Bloody x Naraka.

Разработчики установили в манипуляторе обновленный игровой оптический сенсор PixArt BC3332-S, который позволяет исключить сбои и избежать случайных нажатий. Пятиуровневое регулируемое разрешение от 100 до 5000 CPI поможет идеально настроить мышь под различные игровые сценарии. Высокая скорость отклика в 1 мс и частота опроса в 125~500 Гц обеспечивает геймерам плавные, точные и хорошо контролируемые движения курсора в игре.Внушительный параметр ускорения в 25 G отвечает за своевременную и точную реакцию курсора на резкие и быстрые движения манипулятора. Настраиваемая частота кадров (FPS) и высокая скорость отслеживания 150 ips делают эту новинку подходящей для использования в шутерах.Корпус Bloody R90 Plus сконструирован под правую руку и оборудован восемью программируемыми кнопками. С помощью фирменного софта Bloody легко записывать необходимые геймеру макросы и активировать их в один клик. Кроме того, манипулятор дает возможность реализовать сразу несколько команд нажатием на одну кнопку, например, осуществлять выстрел, произносить заклинание, выполнять избранные действия или запускать автоматическое циклическое выполнение команды.Фирменный софт также открывает доступ к уникальной инновационной системе Ultra Core 3&4. Она предлагает геймерам на выбор четыре уровня настройки мыши: Low, High, Ultra и Extreme. Они подойдут для разных игровых жанров — многопользовательских сетевых симуляторов и стратегий, RPG и многих других. Специально для поклонников шутеров в новинке предусмотрены 6 снайперских режимов и быстрое переключение между ними. Например, нажатием на одну кнопку можно совершать одиночные, двойные или тройные выстрелы или оперативно понижать показатель CPI, чтобы точнее прицеливаться. Ultra Core 3&4 также позволяет настроить софт по 5 разным показателям как перед началом геймплея, так и во время него. Это пригодится для улучшения характеристик стрельбы.Беспроводная мышь подключается к ПК по радиоканалу 2,4 ГГц. Он отвечает за стабильную и высокоскоростную передачу данных с экстремально низкой задержкой. Модель поставляется вместе с док-станцией, которая уменьшает расстояния до ресивера и предотвращает возникновение помех. Эксклюзивная технология Wireless Guard 5 надежно защищает сигнал передачи данных. Для удобного хранения ресивера в мышке есть встроенный отсек со съемной магнитной крышкой.В модель установлен литий-ионный аккумулятор емкостью 500 мАч. Мышь может работать до 60 часов благодаря интеллектуальной технологии энергосбережения и специальному переключателю питания. Модель автоматически переходит в режим экономии энергии через 10 секунд, если не нажимать кнопки 1/N/3.Bloody R90 Plus отлично подойдет геймерам, которые ценят в девайсах долгий срок службы. Высокоточное колесо прокрутки обладает ресурсом в более чем 500 тысяч оборотов. Микропереключатели рассчитаны на более чем 20 млн нажатий. Производитель снабдил новинку износостойкими металлическими ножками X'Glide. Они устраняют трение практически на любой поверхности.Удобная и надежная мышь с широким настраиваемым функционалом поможет опытным геймерам и киберспортсменам опережать соперников и получить максимум удовольствия от игрового процесса.