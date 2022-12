Bloody анонсировала четыре новых игровых манипулятора

31 декабря 2022, 14:45

Bloody выпустил четыре модели мощных мышей. Киберспортивные игровые манипуляторы ES5 и ES7 представлены в корпусе черного цвета.



Игровая мышь L65 Max выполнена в классическом черном, а также неожиданно-ярких цветах – черно-фиолетовом, розово-голубом и желто-фиолетовом. Беспроводная игровая модель R80 Plus Skull отличается от остальных рисунком в виде фантастического черепа на черном фоне.



Новинки относятся к киберспортивным, они имеют высокую скорость отклика в 1 мс и частоту опроса в 1000 Гц. Оптические сенсоры PixArt у обоих моделей обладают регулируемым разрешением: от 100 до 3200 CPI у ES5 и от 100 до 6000 CPI у ES7. Это поможет геймерам гибко настраивать показатель чувствительности под различные жанры игр. Параметр ускорения у новинок достигает 10 и 15 G соответственно, он отвечает за хорошую реакцию курсора на резкие и быстрые движения мышью. Скорость отслеживания у устройств – 30 и 45 IPS, а скорость оптического датчика – 4000 и 6000 FPS соответственно.



ES5 и ES7 оснащены встроенной памятью на 256 КБ и кнопкой [M], которую можно настроить как другие макрокоманды с помощью ПО Bloody Esports. На манипуляторах имеется по 8 кнопок.

RGB подсветка у обоих моделей выглядит завораживающе, она создаст подобающую игровую атмосферу. Особенность манипуляторов – надежность и долговечность. Срок службы у колеса прокрутки составляет более 500 тыс. оборотов, а у микропереключателей – более 10 млн нажатий.Среди преимуществ мыши – скорость отклика в 1 мс и частота опроса в 2000 Гц. L65 Max оснащена профессиональным оптическим сенсором MAX BC3332-A с характеристиками 12000 CPI, 8000 FPS, 250 IPS и ускорением в 35 G. Мышь обеспечит геймеру превосходную точность и управляемость там, где важна скорость реакции, например, в шутерах от первого лица. Внушительный объем памяти манипулятора на 4 МБ позволяет хранить до 120 тыс. макросов. Новинка имеет 7 кнопок.Модель L65 Max привлекает внимание стильным необычным дизайном и повышенной эргономичностью. Под полупрозрачной верхней крышкой находится прочный и в то же время легкий внутренний корпус в виде сот, за счет чего вес мыши составляет всего 78 грамм. Благодаря такой конструкции видна завораживающая RGB подсветка с 5 типами эффектов. Она смотрится особенно впечатляюще при выключенном свете. С помощью ПО можно изменить цвета подсветки на свой вкус. Также крышка обеспечивает защиту от пыли и грязи.Тефлоновые ножки гаджета повышают удобство от использования L65 Max. Оптимизированная краевая дуга глайдов эффективно снижает сопротивление при движении мыши: девайс скользит по поверхности плавно и гладко. Большой размер ножек обеспечивает постоянное позиционирование и бо́льшую долговечность. Надежность также гарантирует колесо прокрутки с внушительным ресурсом в более чем 500 тыс. оборотов и микропереключатели, рассчитанные на более чем 20 млн нажатий.Девайс подключается к компьютеру с помощью USB-кабеля с продуманной конструкцией. Он приподнят кверху, покрыт оплеткой, обладает повышенной гибкостью и изготовлен из мягких и легких материалов, чтобы избежать трения во время интенсивной игры. Длина кабеля – 1,8 м.Беспроводная мышь 80 Plus Skull представлена в ярком дизайне, который сразу настраивает на игровой процесс. Одна из важных характеристик восьмикнопочной модели R80 Plus Skull – молниеносное время отклика в 0,2 мс и частота опроса 500 Гц. Разработчики установили в манипулятор игровой оптический сенсор PixArt BC3332-S с чувствительностью от 100 до 5000 CPI. Этот датчик отвечает за точные движения курсора, а также исключает сбои. Солидное ускорение в 25 G, регулируемый показатель FPS и высокая скорость отслеживания 150 ips помогут добиться преимущества в игре.Для стабильной беспроводной связи с компьютером применяется радиоканал на частоте 2,4 ГГц. В комплекте идет док-станция, которая уменьшает расстояния до ресивера, а эксклюзивная технология Wireless Guard 5 надежно защищает сигнал передачи данных. Новинка имеет встроенный литий-ионный аккумулятор емкостью 500 мАч, он легко заряжается с помощью кабеля micro USB. Манипулятор может работать до 60 часов благодаря интеллектуальной технологии энергосбережения и переключателю питания.Эта мышь станет верным спутником геймера на долгое время. В устройстве используется инфракрасное колесо прокрутки с ресурсом работы в более чем 1 млн оборотов. Оно отличается повышенной точностью и скоростью. Микропереключатели работают без металлического дребезжания и выдержат более 20 млн нажатий. Прочные и износостойкие металлические ножки X'Glide исключают трение практически на любой поверхности и обладают высокой чувствительностью. Их ресурса хватит на 300 км передвижений в играх. Универсальная форма корпуса R80 Plus Skull подойдет и для левшей, и для правшей.С новинками от Bloody как опытные геймеры, так и киберспортсмены смогут насладиться захватывающим игровым опытом в разных жанрах и быть уверенными в своем преимуществе.