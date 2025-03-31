Українські стартапи в Європі: хто підкорює ринок?

Чи знаєте ви ще якісь успішні українські стартапи в Європі?
Ajax Systems – лідер у сфері безпеки, що виробляє інноваційні системи сигналізації. Продукція компанії використовується у багатьох країнах, зокрема для охорони об’єктів ЮНЕСКО .
Preply – освітня платформа для пошуку репетиторів, що залучила інвестиції та успішно працює у Європі та США .
Liki24 – сервіс доставки ліків, який вийшов на ринки Німеччини, Румунії та Італії, отримавши нові інвестиції у 2024 році .
Competera – платформа для автоматизованого моніторингу цін, яку використовують великі європейські компанії .
Haiqu – український стартап у сфері квантових технологій, що працює над максимізацією потенціалу квантових комп’ютерів .
Україна входить до списку країн з найбільшою підтримкою стартапів у Європі, що відкриває нові можливості для підприємців .