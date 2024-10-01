Google for Startups оголошує 24 нових одержувачів грантів

1 октября 2024, 10:45

Українські стартапи демонструють надзвичайну стійкість перед обличчям жахливої війни та її впливу на економіку України.

Засновники та їхні команди розробляють нові технології, щоб допомогти відбудувати країну та створити краще майбутнє. У Google ми знаємо силу стартапів у стимулюванні відновлення та зростання, ми солідарні з українським народом і віддані підтримці цих зусиль.



У червні ми оголосили про першу групу отримувачів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund) у 2024 році. Запущений у партнерстві з першим і найбільшим акселератором в Україні 1991, Фонд у розмірі 10 млн доларів США надає фінансування та менторську та продуктову підтримку Google українським технологічним компаніям, заснованим українцями. Сьогодні у Львові ми раді оголосити імена нових 24 отримувачів програми.



Зустрічайте стартапи



Ці стартапи не лише створюють нові робочі місця у традиційних секторах, але й використовують технології для вирішення унікальних викликів, спричинених російською агресією. Перед обличчям викликів ці українські підприємці демонструють надзвичайну стійкість, розробляючи рішення, які сприяють захисту та відновленню країни:

Ability.ai: Маркетингова платформа на основі ШІ-агентів.Artellence: ШІ-технології для вирішення завдань розвідки на основі аналізу даних з відкритих джерел.Claspo: Платформа, яка дозволяє створювати користувацькі віджети, попапи для вебсайтів та вбудовані форми.Connectivity.one: Платформа клієнтської підтримки та продажів з комунікативним ШІ для великих та середніх бізнесів.CONSOLID.AI: Платформа для ефективної логістики ланцюгів постачання на основі ШІ.Elomia Health: Чат-бот на основі ШІ, що надає доступну підтримку психічного здоров'я.Finmap: Платформа управлінського обліку для власників бізнесу.Hideez: Безпарольні рішення для ідентифікації працівників, що поєднують цифровий і фізичний доступ.INPUT SOFT: Вебплатформа для управління діяльністю аеропортів та авіакомпаній.Jetbeep: Постачальник технології автономних поштових скриньок та оператор відкритих мереж автономних поштоматів.JustSpeak AI: ШІ-репетитор з англійської мови.LetsData: ШІ-рішення, яке захищає компанії та уряди від інформаційних операцій та дезінформації.Mantis Analytics: Платформа на основі ШІ, що працює в режимі реального часу, для моніторингу та аналізу інформації з медіа та соціальних мереж.Medvoice: Освітня платформа для медичних працівників.Mssg.me: Конструктор мобільних вебсайтів.Noty.ai: ШІ-асистент для управління завданнями для працівників інтелектуальної сфери.obimy: Додаток для взаємодії, який дозволяє людям відчувати себе ближчими та залишатися емоційно пов'язаними.Osavul: Платформа на основі ШI для аналізу інформаційних загроз.Pibox: Універсальний сервіс для спільної роботи над аудіо, відео та креативним контентом.PROFEED: Система на основі ШІ для управління годівлею для тваринництва та підвищення ефективності ферм.Revisior: Рішення для збору та аналізу відгуків клієнтів з опитувань, електронних листів та соціальних мереж.S.Lab: Екологічне біорозкладне пакування в промислових масштабах.Traces AI: Генеративний штучний інтелект для аналізу відео в сфері безпеки.Verba: Застосунок для генерації субтитрів на основі ШІ.Кожен стартап отримає до 100 000 доларів у вигляді бездольового фінансування, а також менторську та продуктову підтримку від Google. Ці ресурси мають на меті допомогти їм розвивати компанії та закласти основу для післявоєнного економічного відновлення. Стартапи також мають право на отримання додаткових 350 000 доларів кредитів Google Cloud, щоб допомогти своїм командам ефективно масштабувати операції.Заявки на наступний набір вже відкриті, і я закликаю українські стартапи подавати заявки на нашому вебсайті до 17 листопада 2024 року.