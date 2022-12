Google for Startups оголошує 25 нових отримувачів грантів Фонду підтримки Google

2 декабря 2022, 17:45

Сьогодні ми раді оголосити нову групу з 25 отримувачів грантів Фонду підтримки Google для стартапів в Україні (Google for Startups Ukraine Support Fund).



Українські підприємці продовжують демонструвати велику мотивацію та відданість справі навіть у найскладніших обставинах. Згідно з нещодавнім звітом, у 2022 році сукупна вартість українських стартапів зросла втричі, і лише за три роки ця цифра збільшилась з 3 мільярдів євро до 23,3 мільярдів євро. Незважаючи на війну, що триває, засновники цих компаній довели свою стійкість, продовжуючи працювати, підтримувати своїх клієнтів і надавати послуги своїм користувачам.

У березні ми оголосили про створення Google for Startups Ukraine Support Fund – Фонду підтримки Google для стартапів в Україні – у розмірі 5 мільйонів доларів США для підтримки технологічних компаній, заснованих в Україні, щоб вони могли продовжувати зміцнювати свою спільноту та закладати основу для повоєнного відновлення економіки. Крім того, ми запропонували українським стартапам підтримку менторів, нетворкінг і технічну підтримку, а також робочий простір у Google for Startups Campus у Варшаві.



Нижче наведено фінальну групу компаній, які отримають підтримку в рамках Фонду підтримки Google для стартапів в Україні у 2022 році:



Adwisely — онлайн-інструмент для проведення цифрових рекламних кампаній, який допоможе збільшити дохід клієнтів;



Birb — додаток для оренди квартир, що дозволяє шукати найкращі пропозиції в улюблених районах користувача;



Book Box — бібліотечний сервіс для великих компаній, що забезпечує співробітникам доступ до книг і будь-яких матеріалів для читання;



DjookyX — платформа, що дозволяє музикантам продавати права на пісні та збирати кошти для подальшого розвитку своєї кар'єри;



Drug Cards — ефективне програмне забезпечення для автоматичного моніторингу медичної літератури;



Folderly — платформа на основі штучного інтелекту, що підвищує ефективність електронної пошти клієнтів;



Fuel Finance — фінансовий відділ у хмарі для стартапів;



Gradual — онлайн-платформа для спеціалістів з продажів, яка дозволяє їм розвивати свої професійні навички;



Happy Monday — зв'язує людей, які шукають роботу, з компаніями, які можуть підійти саме їм;



Jiffsy — мобільний маркетплейс для брендів повільної моди (slow fashion), який допомагає їм збільшити продажі;



Kycaid — онлайн-система перевірки особистості та управління відповідністю;



Mama Plant a Tree — цифровий сервіс, який дозволяє користувачам посадити дерево в один клік;



Mate Academy — ІТ-курси, адаптовані до потреб людей, які хочуть почати працювати в галузі технологій;



Mathema — онлайн-школа математики для учнів від дитячого садка до старшої школи;



NetHunt — система управління взаємовідносинами з клієнтами, розроблена для відділів продажів, інтегрована з Gmail і LinkedIn;



Numo — додаток для підтримки благополуччя та продуктивності дорослих із СДУГ;



Orderry — переводить місцеві підприємства з офлайн в онлайн, щоб зробити їх більш конкурентоспроможними;



PeopleForce — HR-програмне забезпечення для компаній для управління продуктивністю співробітників;



Pricer24 — платформа, яка надає брендам, дистриб'юторам та інтернет-магазинам ринкову аналітику;



RECEPTOR.AI — платформа на базі ШІ, що дозволяє фармацевтичним і біотехнологічним компаніям легше розробляти нові ліки;



Sorbsys — виробник дешевих і екологічно чистих карбонових батарей;



Stape — інструмент, який допомагає власникам сайтів і маркетологам відстежувати поведінку клієнтів;



Wantent — платформа на основі штучного інтелекту для вимірювання залучення аудиторії й тестування відеоконтенту на всіх етапах виробництва та розповсюдження;



Workee — простий конструктор сайтів, призначений для приватних репетиторів і фрілансерів;



YouControl — онлайн-сервіс аналізу ринку та перевірки юридичних осіб.



33 реципієнти з першої та другої груп Фонду підтримки Google для стартапів в Україні використали фінансування та підтримку для розширення свого бізнесу та досягнення відчутних результатів. Такі стартапи, як Releaf Paper і VanOnGo, вийшли на ринки нових країн; додаток для психічного здоров’я Mindly збільшив свій місячний дохід більш ніж на 300%; а Esper Bionics було обрано одним із 200 найкращих винаходів 2022 року за версією TIME (з рукою Еспера на обкладинці!). Ми сподіваємося, що ця підтримка допоможе новітній групі українських стартапів досягти подібних успіхів.



Хоча це й остання група отримувачів фінансування в рамках Фонду підтримки Google для стартапів в Україні, Google for Startups продовжить надавати всім 58 стартапам менторські сесії та технічну підтримку. Крім того, наступної весни усі стартапи будуть запрошені представити свої досягнення перед міжнародними інвесторами, партнерами та місцевою спільнотою стартапів. Також для кандидатів з України доступні такі програми, як Growth Academy: Cybersecurity та Founders Academy, завдяки яким вони зможуть долати виклики та розвивати свої стартапи.