OPPO оприлюднила звіт зі сталого розвитку за 2024 рік

9 июля 2025, 12:15

Нещодавно компанія OPPO опублікувала Звіт зі сталого розвитку за 2024 рік — уже п’ятий поспіль.

У звіті компанія оголосила, що досягла пікових викидів вуглецю у власній операційній діяльності ще у 2022 році — на два роки раніше, ніж планувалося. Як глобальна технологічна компанія з присутністю у понад 70 країнах і регіонах, OPPO посідає четверте місце у світі серед брендів смартфонів вже чотири роки поспіль. Звіт також окреслює ключові зусилля та досягнення OPPO у побудові більш інклюзивного та сталого майбутнього через п’ять напрямів: доброчесні інновації, захист довкілля, взаємодія з екосистемою, відповідальне управління та турбота про співробітників. Спираючись на оновлений слоган “Make Your Moment” (“Створи свій момент”), OPPO продовжить просувати принципи сталості, втілюючи їх у життя через «зелені» інновації та відповідальні технології.

Після заяви 2023 року про намір досягти пікових викидів вуглецю до 2024 року та вуглецевої нейтральності до 2050 року, OPPO активно впроваджує нові моделі зниження інтенсивності викидів. Ці зусилля вже приносять результати: у 2023 і 2024 роках компанія зменшила свої операційні викиди вуглецю. У 2024 році викиди в межах Scope 1 і Scope 2 знизилися на 3,2% у річному вимірі — це еквівалентно щорічному поглинанню вуглецю близько 514 320 дорослими деревами. Залучивши своїх партнерів з ланцюга поставок, OPPO зменшила викиди Scope 3 на 9,3% у порівнянні з попереднім роком.

Окрім зменшення викидів, OPPO впроваджує «зелені» практики на всіх етапах життєвого циклу своїх продуктів. У 2024 році компанія запровадила полегшений дизайн пакування для всієї лінійки смартфонів, що дозволило зменшити використання паперу на 10 тонн на кожен мільйон пристроїв — це еквівалентно збереженню близько 200 дерев. Також OPPO замінює традиційні паперові матеріали на вторинні з рослинної сировини, зокрема з цукрової тростини та бамбука. У Європі частка вторинної сировини в упаковці смартфонів зросла з 45% до 55%. Компанія також застосовує інженерні інновації для підвищення довговічності продуктів — зокрема OPPO A3 Pro отримав 360-градусний захист корпусу, що забезпечує додаткову стійкість до падінь і щоденного зносу.

OPPO робить ставку на інновації як на стратегічний пріоритет: у глобальному портфелі компанії — понад 113 000 заявок на патенти, 91% з яких — це винахідницькі патенти. Відповідно до місії бренду «Технології заради людей, доброта заради світу», компанія прагне зробити технології доступними для кожного. OPPO вже інтегрувала функції штучного інтелекту у всю лінійку смартфонів, надавши понад 100 AI-функцій 50 мільйонам користувачів у всьому світі. Компанія також розробляє інклюзивні функції, зокрема миттєве перетворення мовлення на текст, збільшення вмісту та адаптацію кольорів — для підтримки користувачів із порушенням слуху або зору.

Здоров’я — ще один пріоритет, у якому OPPO використовує свої технології для створення персоналізованого досвіду. Смарт-годинники OPPO оснащені функцією “Health Insights”, яка за допомогою сенсорів і алгоритмів ШІ відстежує пульс, артеріальний тиск, насичення крові киснем і якість сну в реальному часі. Завдяки аналізу температури тіла, фаз сну та інших параметрів, пристрої надають рекомендації з оцінки ризиків для здоров’я. Особливої уваги заслуговує алгоритм оцінки ризику гіпертонії на основі ШІ — він дозволяє безперервно і непомітно моніторити ризики, що особливо актуально для молодих користувачів та клієнтів середнього віку. Це — найбільше у світі практичне дослідження у сфері прогнозування гіпертонії без інвазивних методів.



У 2024 році OPPO надала понад 450 мільйонів юанів у вигляді благодійної допомоги соціальним та громадським організаціям. Компанія реалізувала низку ініціатив у сферах довкілля, культури, спорту та освіти для підтримки сталого розвитку спільнот.

У співпраці з Discovery Channel OPPO започаткувала ініціативу Culture in a Shot, яка популяризує культурне різноманіття через можливості мобільної зйомки. У 2024 році кампанія пройшла під гаслом «Портрети спадщини», а у 2025 — «Святкуй момент». Вона розповідає про носіїв нематеріальної культурної спадщини, традиції та свята в 15 країнах світу. Також у 2024 році OPPO разом із ЮНЕСКО передала 1 000 планшетів для підтримки молоді в галузі освіти та культури в країнах Азії та Африки.

Як офіційний партнер Ліги чемпіонів УЄФА у сегменті смартфонів, OPPO активно підтримує розвиток футбольної культури — як на полі, так і поза ним. Завдяки проєктам з оновлення полів, надання обладнання та організації професійних тренувань компанія допомагає молодим футболістам з Бразилії, Єгипту, Мексики та інших країн розвиватися й реалізовувати свої мрії.



Керуючись баченням стати сталою компанією, що робить світ кращим, OPPO продовжить просувати сталий розвиток через технологічні інновації та розбудовувати стійку техноекосистему разом з глобальними партнерами.