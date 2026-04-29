День Землі 2026 - вклад OPPO в охорону довкілля

29 апреля 2026, 19:04

Щороку 22 квітня День Землі нагадує нам про важливість захисту нашої планети для світлого майбутнього всіх її мешканців.



Як глобальна технологічна компанія, що обслуговує понад 760 мільйонів користувачів у більш ніж 90 країнах та регіонах світу, OPPO усвідомлює свою відповідальність та вплив на формування більш сталого майбутнього. Крім створення виняткових продуктів, OPPO інтегрує принципи сталого розвитку в усі свої операції та розробки, зобов’язавшись зробити свою діяльність повністю вуглецево-нейтральною до 2050 року. Компанія продовжує впроваджувати екологічні практики, розробляти дружні до довкілля продукти та надихати людей у всьому світі робити реальні кроки до розбудови сталого майбутнього.



Надмірне пакування стало масштабним екологічним викликом для індустрії споживчих товарів. OPPO впровадила у своє пакування принцип «3R+1D» (Reduction, Recyclability, Reusability, and Degradability — скорочення, переробка, повторне використання та розклад), сприяючи розвитку екологічного пакування через модернізацію як процесів, так і матеріалів.

Згідно з даними Всесвітнього фонду дикої природи (WWF), щороку у світі виробляється близько 405 мільйонів тонн паперу та картону, а паперове пакування поглинає приблизно 3 млрд дерев, що створює постійний тиск на лісові ресурси. Щоб зменшити споживання паперу, OPPO активно переводить інструкції до продуктів у цифровий формат. У 2025 році ця ініціатива дозволила заощадити близько 110 мільйонів аркушів формату А4, що еквівалентно збереженню приблизно 13 000 дорослих дерев та скороченню викидів вуглецю на 3 500 тонн.

За оцінками Програми ООН з навколишнього середовища (ЮНЕП), щороку у світі виробляється понад 430 мільйонів тонн пластику, з яких понад 11 мільйонів тонн потрапляє в океани, створюючи серйозну загрозу для екосистем. Щоб мінімізувати використання пластику, OPPO інтегрувала у дизайн пакування природні біоматеріали, як-от залишки чайної заварки. Замінюючи від 10% до 30% пластику на основі нафтопродуктів цими екологічно чистими альтернативами, OPPO не лише зменшує споживання пластику, але й знаходить корисне застосування для відходів біомаси, які інакше були б утилізовані.



Обсяги електронних відходів (e-waste), що утворюються у світі, також продовжують стрімко зростати. Дані ООН свідчать, що у 2022 році масштаби електронних відходів сягнули 62 мільйонів тонн і збільшуються приблизно на 2,6 мільйона тонн щороку. Очікується, що до 2030 року цей показник перевищить 82 мільйони тонн, що значно випереджає поточні потужності з переробки.

Один зі способів, яким OPPO протидіє цьому виклику, — це прагнення підвищити довговічність продукції, щоб кожен пристрій використовувався довше, а не перетворювався на сміття. Водночас компанія постійно вдосконалює свою систему переробки електронних відходів, заохочуючи користувачів повертати свої пристрої для повторного використання або розбирання, переробки та безпечної утилізації. У 2025 році, реалізувавши близько 35 300 тонн нової продукції, OPPO за той самий період відправила на переробку 1 187 тонн вживаних пристроїв у Китаї та Європі.Окрім вдосконалення екологічних практик за допомогою власних продуктів і технологій, OPPO також тісно співпрацює з громадами по всьому світу, щоб надихнути людей до активнішої участі в природоохоронних ініціативах.

На безкраїх саванах Африки дослідники фотографують унікальні візерунки очей носорогів, щоб відстежувати їхнє пересування, міграцію, народження та смерть. Задля кращого захисту цих надзвичайних тварин, що перебувають під загрозою зникнення, OPPO у партнерстві з фондами Peaceland Foundation та Impact Steps передала смартфони серії OPPO Find X9 заповіднику Ол Педжета в Кенії. Використовуючи передові можливості телеоб’єктивів цих смартфонів, дослідники тепер можуть використовувати легше обладнання для детальної фотозйомки очей носорогів з великої відстані, одночасно спрощуючи збір даних та підвищуючи точність подальшої ідентифікації.

В Індії OPPO об’єдналася з Всеіндійською радою з технічної освіти (AICTE) для запуску ініціативи Generation Green. Програма об’єднала 5 000 стажерів та понад мільйон молодих людей по всій країні, які разом присвятили 469 500 годин переробці 10 339 кілограмів електронних відходів. Сприяючи ефективному управлінню електронними відходами, проєкт також підвищив екологічну свідомість молоді та надав їй можливості брати на себе активнішу відповідальність за захист довкілля.



Керуючись місією «Технології для людства, доброта для світу», OPPO продовжуватиме просувати ініціативи зі сталого розвитку по всьому світу, працюючи пліч-о-пліч із користувачами, партнерами та всіма секторами суспільства, щоб разом будувати стале майбутнє.