Нова пошта запускає послугу пакування за допомогою кур'єра

13 июня 2024, 15:15

Відтепер, відправляючи посилку за допомогою кур’єра, не потрібно турбуватись про те, щоб знайти коробку для пакування свого відправлення.

Це зробить сам кур’єр, коли приїде до відправника додому або в офіс, аби забрати посилку.



Замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур’єру під час відправки.

Для замовлення через застосунок потрібно:· під час оформлення відправлення обрати розмір коробки - мала, середня або велика;· натиснути плашку “запакувати”;· натиснути плашку “крихка посилка”, якщо відправлення крихке;· віддати посилку кур’єру - він сам запакує.Оплата за пакування буде додана до послуги доставки.· конверт для документів або пакет для одягу від 0,5 до 4 кг - безкоштовно;· маленька коробка (до 2 кг) - 10 грн;· середня (до 10 кг) - 30 грн;· велика (до 30 кг) - 70 грн;· пухирка для крихких відправлень - 15 грн“Ми хочемо, аби наші послуги були зручними для клієнта незалежно від того, відправляє він посилки з дому кур’єром, з поштомату або у відділенні. Раніше ми вже запровадили послугу пакування у поштоматі. А тепер і тим, хто користується викликом кур’єра, не потрібно думати про те, куди покласти своє відправлення та як його надійно запакувати - про все потурбуються наші співробітники”, - говорить керівник підрозділу продуктів Нової пошти Богдан Шестопал.Детальніше про послугу пакування та про те, як замовити його під час відправки з адреси - за посиланням https://novapost.com/uk-ua/send/packaging/service