13 июня 2024, 15:15

Нова пошта запускає послугу пакування за допомогою кур'єра

Відтепер, відправляючи посилку за допомогою кур’єра, не потрібно турбуватись про те, щоб знайти коробку для пакування свого відправлення.

Це зробить сам кур’єр, коли приїде до відправника додому або в офіс, аби забрати посилку.

Замовити послугу пакування можна у мобільному застосунку або сказавши про це кур’єру під час відправки.

Для замовлення через застосунок потрібно:

 ·       під час оформлення відправлення обрати розмір коробки - мала, середня або велика;
·        натиснути плашку “запакувати”;
·        натиснути плашку “крихка посилка”, якщо відправлення крихке;
·        віддати посилку кур’єру - він сам запакує.

Оплата за пакування буде додана до послуги доставки.

·        конверт для документів або пакет для одягу від 0,5 до 4 кг - безкоштовно;
·        маленька коробка (до 2 кг) - 10 грн;
·        середня (до 10 кг) - 30 грн;
·        велика (до 30 кг) - 70 грн;
·        пухирка для крихких відправлень - 15 грн

“Ми хочемо, аби наші послуги були зручними для клієнта незалежно від того, відправляє він посилки з дому кур’єром, з поштомату або у відділенні.  Раніше ми вже запровадили послугу пакування у поштоматі. А тепер і тим, хто користується викликом кур’єра, не потрібно думати про те, куди покласти своє відправлення та як його надійно запакувати - про все потурбуються наші співробітники”, - говорить керівник підрозділу продуктів Нової пошти Богдан Шестопал.

Детальніше про послугу пакування та про те, як замовити його під час відправки з адреси - за посиланням https://novapost.com/uk-ua/send/packaging/service
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