Пакування за 15 грн. Нова пошта запустила послугу пакування для поштоматів

16 февраля 2023, 11:45

Відправляй не запаковані посилки з поштомату Нової пошти. Кур’єр самостійно їх запакує так, як треба, а коштувати це буде лише 15 грн незалежно від розміру посилки.



У вартість вже входить коробка або пакет, а також всі додаткові матеріали, як-от пухирчата плівка, стрейч або папір, які необхідні для крихких відправлень. А пакування документів взагалі безкоштовне. Послуга доступна при створення електронної накладної у мобільному додатку Нової пошти для поштоматів по всій країні.

«Поштовхом для розробки послуги стали побажання клієнтів, яким було незручно самостійно пакувати посилку вдома, щоб відправити через поштомат. Оскільки ми хочемо зробити користування поштоматом максимально простим та зручним для всіх клієнтів, то одразу почали розробляти нову послугу. Тепер поштомат – це майже повноцінне відділення у вас у під’їзді, на заправці або біля магазину: забирайте, відправляйте і не турбуйтесь про пакування», — розповідає менеджер бізнес-продукту Богдан Шестопал.



Як замовити послугу пакування для відправлень з поштомату:



- створіть електронну накладну для поштомату у додатку Нової пошти;



- вкажіть тип відправлення;



- активуйте послугу «Пакування»;



- оберіть платника (відправник або отримувач);



- розрахуйте вартість;



- завантажте незапаковане відправлення у поштомат та закрийте комірку.



Як працює послуга пакування для поштомату?



Після того, як клієнт підтвердив завантаження посилки у поштомат, диспетчер автоматично отримує повідомлення про надходження нової посилки і направляє заявку кур’єру для забору відправлення.

Кур'єр через спеціальний мобільний додаток для кур’єрів Нової пошти бачить, у яких комірках є незапаковані відправлення. Він підходить до поштомату зі спеціальною сумкою, у якій є необхідний набір для пакування: коробки різного розміру, пакети, наповнювач тощо. Кур’єр запаковує відправлення на місці, роздруковує та клеїть маркування, не відходячи від поштомату, щоб унеможливити загублення посилок. Далі він відвозить її до сортувального депо, де відбувається сортування та подальший рух посилки.Якщо протягом доби після створення електронної накладної клієнт не покладе посилку в поштомат – система автоматично анулює цю накладну.Нагадаємо, що сьогодні в Україні працюють 13 825 поштоматів Нової пошти, які встановлено на вулицях, у під'їздах, магазинах, на заправках, ТРЦ тощо. Це найбільша мережа поштоматів в Україні.