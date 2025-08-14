14 августа 2025, 11:45

Нова пошта розгорнула найбільшу в Європі мережу поштоматів — понад 28 600 точок по всій Україні.

Це найбільша кількість автоматизованих точок доставки в межах однієї країни на континенті. Лише у 2024 році компанія встановила 8 410 нових пристроїв, половина з яких — у житлових комплексах і ТРЦ.



Формат доставки out-of-home — тобто не додому, а у зручне місце, звідки клієнт сам забирає посилку — набирає популярності як ефективна альтернатива традиційній кур’єрській моделі. Сьогодні через поштомати проходить 10% усіх відправлень компанії, а за три роки цей показник зріс з 9,5 до 46 мільйонів. У 2025 році Нова пошта планує довести обсяг таких доставок до 75 мільйонів.

Один поштомат обходиться у кілька разів дешевше за класичне відділення. Це дозволяє швидко масштабувати мережу навіть у невеликих населених пунктах, без потреби залучати персонал. А ще — встановлювати пристрої там, де відкриття відділення неможливе через безпекову ситуацію: у прифронтових громадах або гірських селах. Для місцевих жителів це часто — єдиний канал доставки.



«Ми будуємо екосистему поштоматів, які завжди поруч — для відправки, отримання або тимчасового зберігання. В Європі вже є поштомати з охолоджувальними камерами, станціями зарядки, пунктами прийому вторсировини та видачею банківських карток. Ми теж прагнемо, щоб наші поштомати у перспективі стали точкою щоденного сервісу — з доступом до e-commerce, фінансових послуг і локальних сервісів. Бізнес, що першим це реалізує, отримає не лише клієнта, а й нову роль у місті», — коментує Артур Куделін, директор департаменту поштоматів Нової пошти.



Протягом року компанія впровадила нові функції та послуги для користувачів сервісу:



Встановила 4 000 поштоматів з сонячними панелями (30% мережі), щоб посилки можна було отримати й відправити навіть за відсутності світла. До кінця року таких поштоматів буде вже 9 000.

Відкрила перший мегапоштомат №77777 на лівому березі Києва – дев’ятиметровий автомат із 188 комірками, щоб більше клієнтів отримували сервіс поруч із домом.

Запустила послугу «Камера схову» для зручного тимчасового зберігання або передачі речей.

Розширили мережу 200 кастомними поштоматами з локальними фразами, образами й сенсами, щоб вони ставали частиною міського простору і щоденного життя містян.

Відкрила поштомати для партнерського використання: сервіс «Пункт Передачі» перетворює їх на точки передачі посилок – без черг, без оператора, 24/7.

Почала встановлювати поштомати у нових типах локацій – навчальних закладах, лікарнях, гуртожитках, готелях.

Тестує спеціалізовані рішення такі як поштомати для лижного спорядження.

Можливість встановлення поштомата у вашому ЖК, ТЦ чи офісі

Власники житлових комплексів, ТЦ чи офісних просторів можуть ініціювати встановлення поштомата у своїй локації — для зручності мешканців і підвищення привабливості об’єкта. Подати заявку може юридична або фізична особа — через форму на сайті.