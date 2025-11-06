Нова пошта презентувала власний стенд на Parcel & Post Expo 2025 в Амстердамі

6 ноября 2025, 8:15

Компанія вже багато років поспіль відвідує Parcel & Post Expo, однак цього року вперше взяла участь у виставці як експонент і представила власний стенд.

Подія відбулася 21–23 жовтня в Амстердамі та зібрала понад 5 000 учасників із 99 країн: операторів доставки, технологічні компанії, виробників обладнання та експертів галузі.



Цьогорічна виставка була сфокусована на автоматизації: понад 60% експозицій становили поштомати та рішення для безконтактної доставки. Нова пошта представила діючі моделі поштоматів, що вже працюють у європейських країнах. Відвідувачі відзначили розробку Нової пошти — поштомат для зберігання спортивного спорядження (“лижний” поштомат), який не має аналогів на ринку. Він оснащений камерою для габаритних предметів і створений для локацій у гірських регіонах.

Окрему увагу привернув автономний поштомат на сонячних батареях, прозорі комірки поштоматів та простота конструктивних рішень, що полегшує експлуатацію та обслуговування.



У рамках виставки Нова пошта також обрала нові технологічні рішення, які команда вивчатиме і тестуватиме на ринку України та Європи. Зокрема:



Пластиковий поштомат. Він легший за вагою, що значно спрощує транспортування та монтаж. Використовуватиметься в приміщеннях.



Пінопластовий поштомат-конструктор. Завдяки його модульній конструкції комірки можна змінювати за розміром під конкретні потреби клієнтів, а сам поштомат легко транспортувати на різні локації та монтувати.



Кастомний дроп-бокс. Поштомат – поштовий ящик, повністю адаптований під потреби малого бізнесу. Клієнт може використовувати його для масових відправок. Має вбудований сканер штрих кодів та принтер термоетикетки, що дає повну автономність для клієнта.



CONVENIQ (Конвінік). Осередок для клієнтів, що поєднує поштомат, кавовий автомат і холодильник Grab&Go зі смаколиками для максимальної зручності в одному просторі.



«Виставка Parcel & Post Expo — це можливість презентувати наші технології міжнародній логістичній спільноті та водночас отримати доступ до найкращих світових практик. Ми вже замовили тестову партію нових поштоматів, як-от 200 одиниць CONVENIQ та пробні моделі інших знахідок. Все для того, щоб зробити доставку ще зручнішою та ефективнішою», — коментує Артур Куделін, директор департаменту поштоматів Нової пошти.