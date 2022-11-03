Нова пошта придбала для ДСНС України двадцять роботів-саперів

3 ноября 2022, 15:45

Нова пошта в межах співпраці придбала для ДСНС роботів-саперів Fifish для підводного розмінування на п’ять мільйонів гривень.

Завдяки ним піротехніки знешкодять боєприпаси, які залишилися на денах водойм після активних бойових дій у Миколаївській області.

Такі роботи виявляють вибухонебезпечні предмети у водоймах та передають саперам точні координати їхнього місцезнаходження. За допомогою спеціальної роборуки прилад може рухати боєприпас або розташувати поряд із ним детонатор, аби згодом знешкодити. Робот оснащений VR-окулярами. Завдяки їм сапер бачить, що відбувається під водою, і скеровує прилад у правильному напрямку.



Перші вісім роботів вже передано рятувальникам. Найближчим часом до України приїдуть ще дванадцять роботів-саперів: одинадцять із них Нова пошта також передасть ДСНС, а один зразок залишиться Асоціації роботизації України задля подальшого вдосконалення. Його доопрацьовуватимуть українські фахівці згідно з вимогами ДСНС. Їхнє завдання – вдосконалити двигун, збільшити час роботи приладу та покращити систему освітлення.

«Нова пошта очолила процес з розробки надсучасного робота-сапера для України. Ми взяли на себе відповідальність за фінансовий і технічний напрями, а також за пошук та залучення партнерів. Наше завдання – на основі іноземного робота зробити власний, аби він відповідав усім запитам піротехніків. Окрім того український робот вартуватиме дешевше зарубіжних аналогів та матиме більше простору для модернізації, оскільки зворотній зв’язок від колег з ДСНС ми опрацьовуватимемо швидше», – розповідає Олексій Тараненко, директор з розвитку Нової пошти.Україна нині – одна з найзамінованіших країн у світі. Близько 200 тисяч квадратних кілометрів, а це майже третина території держави, потребують розмінування. Тож, на плечі піротехнічного підрозділу ДСНС лягає завдання зі знешкодження рекордної кількості боєприпасів.Ще один із напрямів партнерства Нової пошти та ДСНС - матеріально-технічне забезпечення рятувальних бригад. ДСНС України готує списки необхідних товарів, від електронних приладів – до автомобілів, а компанія займається їхнім пошуком, придбанням та доставкою. Також Нова пошта надає логістичну підтримку ДСНС України. Коштом компанії установа вже відправила вантажів на суму близько чверть мільйона гривень.