Облігації Нової пошти і NovaPay придбала страхова компанія з західним капіталом

21 марта 2025, 11:59

Облігації Нової пошти придбала UNIQA Ukraine, що входить до UNIQA Insurance Group, однієї з провідних страхових груп, яка обслуговує 16 мільйонів клієнтів у 17 країнах Європи.

В той час, як «УНІКА Життя» (дочірня компанія UNIQA Insurance Group) — інвестувала у цінні папери NovaPay*, фінансової компанії, яка входить до групи NOVA (Нова пошта).«УНІКА Життя» придбала частину облігацій NovaPay серії I. Усі цінні папери цієї серії викупили інституційні учасники ринку на 90 млн грн. Термін обігу облігацій серії І завершується у грудні 2027 року, інвестори отримають свої виплати відсотків — щоквартально за оголошеною ставкою 17%. Серію облігацій I NovaPay випустив наприкінці минулого року.Крім цього у 1 кварталі 2025 року Нова пошта виконала свої фінансові зобов’язання перед інвесторами і погасила облігації серії D на суму номіналом 800 мільйонів гривень.Нагадаємо, Нова пошта розміщує облігації з 2019 року. За цей час компанія випустила загалом шість серій облігацій номінальною вартістю за одну серію від 300 мільйонів до 1 мільярда гривень.