Нова пошта створила нову можливість для клієнтів – "посилка у кредит"

29 ноября 2022, 15:15

Відтепер клієнти Нової пошти, які замовляють товар із післяплатою, можуть забрати його, а сплачувати вартість протягом року.



При цьому продавець товару отримає кошти одразу, як клієнт огляне посилку і підтвердить її отримання.

Посилку в кредит може оформити тільки замовник товару і тільки у відділенні Нової пошти. Кредит надається строком на 12 місяців і на товар від 1000 гривень. Максимальний розмір кредиту розраховується індивідуально для кожного клієнта.Дізнатися свій кредитний ліміт може кожен у мобільному додатку в Особистому кабінеті або у відділенні Нової пошти. Фінансові послуги у відділенні надає NovaPay, що входить до групи компаній Нова пошта.За користування кредитом клієнт буде сплачувати комісію - 2% від суми запозичення на місяць та річну ставку 0,00001%. Наприклад, ви замовили мультиварку вартістю 3000 грн із післяплатою у відділення і хочете взяти посилку в кредит. Загальна сума кредиту становитиме 3135 грн: вартість товару 3000 грн + вартість доставки 55 грн (по місту + коробка) + комісія за грошовий переказ 80 грн (2% + 20 грн).Щомісячний відсоток по кредиту буде 62,7 грн (2% від суми кредиту), тому щомісячний платіж – 324 грн. Загальна переплата за 12 місяців становитиме 752,4 грн .Щоб скористатися послугою, потрібно:- бути громадяни України віком від 18 до 65 років;- користуватися послугами Нової пошти протягом останніх 6 місяців;- мати добру кредитну історію.Як скористатися послугою «Посилка в кредит»:• замовте товар із післяплатою у будь-яке відділення Нової пошти;• огляньте посилку із товаром і скажіть оператору-касиру, що хочете забрати посилку в кредит;• надайте оператору оригінали паспорту з пропискою та ідентифікаційного коду або скористайтеся документами через «Дія». Важливо, що документи мають бути одного формату - або оригінали або «Дія»;• щойно пройде перевірка особи, то на номер телефону отримувача надійде SMS із паролем для підписання документів в електронному вигляді;• повідомте пароль з SMS оператору-касиру та забирайте посилку.Сплачувати кредит потрібно щомісяця рівними частинами протягом року у будь-якій фінансовій установі або відділенні Нової пошти. Також кредит можна погасити достроково без додаткових комісій і доплат.