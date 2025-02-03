Підсумки роботи Нової пошти в Молдові за 2024 рік

3 февраля 2025, 10:45

У 2024 році компанія продемонструвала зростання за всіма операційними та фінансовими показниками. Кількість опрацьованих відправлень склала майже 4 мільйони, що в два з половиною рази більше, ніж у 2023 році. А об'єм сплачених податків в бюджет Молдови склав 28,6 млн леїв — на 87% більше, ніж у 2023 році.



Щодня компанія доставляє посилки як по всій країні, так і за кордон. Кількість внутрішніх відправлень перевищила 778 тисяч, що на 26% більше ніж у 2023 році. Кількість міжнародних відправлень зросла в чотири рази і склала 3 млн. Країни, з яких мешканці Молдови найчастіше отримують посилки — це Китай, США, Румунія та Україна, а ТОП зарубіжних магазинів – це Temu, Joom, Aliexpress, iHerb, Zapatos і MakeUp.

Минулого року Нова пошта в Молдові першою в країні запропонувала клієнтам новий формат точок сервісу — пункти видачі. Компанія й досі залишається єдиною, що надає таку послугу в країні. Це допомагає нам швидко доставляти посилки у найвіддаленіші куточки країни, навіть якщо там немає нашого відділення чи поштомату. Локальним офлайн бізнесам це дозволяє отримувати додатковий прибуток — за 2024 рік ми сплатили 3,3 млн леїв нашим партнерам. Крім того, пункти видачі — це про зручність для клієнтів, адже посилку можна забрати біля дому чи навіть в кафе по дорозі в офіс. Цікаво, що понад 600 000 відправлень за минулий рік були доставлені саме через пункти видачі.Також Нова пошта в Молдові має найбільшу мережу поштоматів у 20-ти містах країни, як - от: Бричани, Єдинці, Унгени, Бєльці, Комрат, Кагул, Оргіїв, Тараклія, Чадир-Лунга, Яловень, Хинчешти, Каушани, Штефан Воде, Фалешти, Сорока, Гума, Ніспорени, Леова, Нові-Анени, Кишинів і всі найближчі населені пункти. Крім того поштомати Нової пошти розташовані у мережі супермаркетів Kaufland, Linella, Merci та Local, а всі компанії націлені на тривале партнерство.На сьогодні логістична мережа Нової пошти в Молдові складається з 31 відділення, 260 поштоматів, 3 сортувальних терміналів та 61 пункта видачі. Мета розширення — забезпечити крокову доступність, швидкість обробки відправлень і зручність для клієнтів.“Нова пошта стала частиною повсякденного життя мешканців Молдови. У 2024 році ми інвестували в розвиток сфери логістики та власної мережі 26,8 млн леїв, а також забезпечили 228 нових робочих місць по країні. Нашими послугами скористались 695 000 клієнтів, тоді як за 2023 рік — 424 тисячі. Цього року ми плануємо й надалі розширювати мережу та додавати нові послуги. Зокрема, відкриємо новий сортувальний хаб в Кишиневі, де бізнес-клієнти зможуть скористатися послугами фулфілменту. А також плануємо вдвічі збільшити кількість точок сервісу в Молдові та доставляти в і з Молдови по всьому світу”, — поділився Сергій Шапран, CEO Нової пошти в Молдові.Нагадаємо, термін доставки по країні всього 24 години, а в Україну та Румунію — від 3 днів.