У 2024 році Нова пошта збільшила мережу до 37 000 точок сервісу

3 февраля 2025, 10:15

Мережа відділень та поштоматів Нової пошти в Україні за останній рік збільшилась більш ніж на 10 000 одиниць: тепер їхня загальна кількість складає 37 210 точок сервісу.



Як повідомляє Нова пошта у своєму каналі в Telegram, протягом 2024 року компанія відкрила в Україні 1 747 нових відділень та встановила 8 410 поштоматів.

На початок 2025 року мережа Нової пошти складається загалом з 13 208 відділень та 24 002 поштоматів. Одна половина поштоматів компанії розташована всередині приміщень та житлових комплексів, інша — на вулиці.Наразі відділення та поштомати Нової пошти працюють у більш ніж 10 000 населених пунктів по всій Україні. Попри складну безпекову ситуацію, зокрема й регулярні обстріли ворога, компанія продовжила розвивали мережу і на прифронтових територіях: за 2024 рік відкрито 1 214 точок сервісу — найбільше у Харківській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.У 2024-му на розвиток мережі відділень та поштоматів Нова пошта витратила 1,8 млрд грн, що на 35% більше за інвестиції у 2023 році. 32 млн грн з цієї суми пішло на перше в Україні безбар’єрне відділення, яке Нова пошта відкрила у Києві. У ньому компанія створила всі умови для комфортного обслуговування людей з інвалідністю. Відділення площею 709 м² оснастили, зокрема, цифровим помічником, адаптованими меблями, широким входом без порогу та автоматичними дверима зі звуковим маяком.У планах на 2025-й — вкласти 1,2 млрд грн у розвиток наших відділень та поштоматів. До кінця року Нова пошта планує відкрити ще 11 тисяч точок сервісу, серед яких поштомати, пункти сервісу та відділення.