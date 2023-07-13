Нова пошта інвестувала 20 млн грн у відновлення роботи на Харківщині

13 июля 2023, 15:45

У порівнянні з часом до лютого 2022 року мережа на деокупованій території області збільшилась на 50%



Відновлення українських міст та сіл, що були в окупації, починається з інвестицій в них. Щоб клієнти Нової пошти на деокупованих територіях отримували такий самий високий рівень сервісу, як і на решті території України, ми продовжуємо розвивати нашу мережу відділень у звільнених містах і селах.

Якщо порівняти з часом до повномасштабного вторгнення, на звільненій території Харківщини додалось 35 точок сервісу, де клієнти Нової пошти можуть швидко та зручно відправляти й отримувати посилки або вантажі. Витрати Нової пошти на ремонти та відкриття у нових приміщеннях з початку деокупації Харківщини перевищили 20 млн грн.



На початку червня нове стаціонарне відділення №1 запрацювало у місті Ізюм на Харківщині. «Відновлення роботи в Ізюмі після деокупації ми починали з мобільного відділення, щоб мати можливість видавати людям гуманітарну допомогу, а також посилки з найнеобхіднішим. Крім того, ми хотіли зрозуміти, чи є у місті попит на відправки. Виявилось, що він дуже високий, тому окрім вже працюючих поштових відділень №2 та №3 ми прийняли рішення про відкриття нового вантажного відділення. Цей крок спрямований на майбутню відбудову міста — щоб мешканці та підприємці мали змогу замовляти будматеріали, інструменти тощо», — розповідає директор департаменту партнерської мережі Нової пошти Олексій Агілов.



Відділення розпочало роботу за адресою вул. Лондонська, 1О. Графік його роботи — з 8.00 до 18.00 у будні та з 9.00 до 18.00 у вихідні. Тут приймають та видають посилки й вантажі до 1100 кг, а також надають усі сервіси Нової пошти. Відділення буде зручним як для представників бізнесу, так і для приватних осіб, в тому числі тих, які купують онлайн: тут є примірочна та стіл для огляду посилок.

Окрім побудованих з нуля відділення та депо в Ізюмі, реконструйовані та відновлені відділення запрацювали у таких прифронтових або деокупованих містах, як Чугуїв (відділення №1, 2), Лозова (№ 1), Куп’янськ (№2), Ізюм (№2 та 3). Усі вони відкриті після капітального ремонту та обладнані за найновішим стандартом.Мобільні відділення працюють у таких населених пунктах, як Великий Бурлук, Безруки, Шевченкове, Рогань, Старий Салтів, Приколотне. Такі відділення відкриваються там, куди Нова пошта заходить відразу після ЗСУ — до того часу, поки компанія не підшукає відповідні стаціонарні приміщення та не зробить у них ремонт.