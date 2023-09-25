25 сентября 2023, 10:45

Vodafone інвестував понад 5,8 млрд грн у мережу протягом війни

Компанія забезпечує 90% працездатності мережі.



Протягом півтора року роботи на перемогу Vodafone інвестував у мережу понад 5,8 млрд грн. В першому півріччі 2023 року Інвестиції Vodafone у мережу у порівнянні з аналогічним періодом минулого року збільшились на 75%.



Основні напрямки інвестицій: оперативне відновлення зв’язку та капітальне відновлення мережі після руйнувань, доступність зв’язку в умовах тривалих регулярних відключень обладнання від енергомережі та розвиток цифрових технологій і послуг.



За час повномасштабної війни інженери-зв’язківці Vodafone

- відновили роботу понад 795 базових станцій

- відремонтували 3000 км волоконно-оптичного кабелю мережі мобільного та фіксованого зв’язку

- проклали понад 225 км нових оптоволоконних ліній мережі мобільного та фіксованого зв’язку

- повернули в ефір 815 міст і сіл



Усього за цей період мережа Vodafone пережила 485 тисяч аварій, спричинених війною.



Інфраструктура Vodafone зазнала найбільших руйнувань – адже бойові дії тривають в територіях, де у Vodafone було більше абонентів та обладнання. Незважаючи на це, завдяки невтомній роботі зв’язківців, на сьогодні компанії вдалось вийти на рівень 90% дієздатності мережі.

