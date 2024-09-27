Vodafone забезпечив понад 1 млн квартир інтернетом, який працює без світла

27 сентября 2024, 13:15

Vodafone продовжує розвивати фіксований зв’язок за сучасною технологією GPON. Сьогодні до мережі енергоефективного інтернету компанія підключила вже понад 8 тис. багатоквартирних будинків у 16 містах України.



Протягом останніх трьох років Vodafone інвестував 670 млн грн у розвиток фіксованої мережі. За цей час компанія в 10 разів збільшила покриття мережі GPON.

Оператор активно будує нові зони у Києві, Одесі, Дніпрі, Харкові, Львові, Запоріжжі, Миколаєві та Івано-Франківську. У серпні цього року будівництво енергоефективної мережі стартувало в Полтаві, Чернігові, Житомирі, Луцьку, Рівному та Тернополі.«Щоб забезпечити якомога більше українців стійким до відключень електропостачання інтернет-доступом, ми активно будуємо нові зони GPON. При цьому також піклуємось, щоб існуючі абоненти також мали стабільний інтернет-доступ під час довготривалих знеструмлень. Тому ми модернізуємо мережу FTTB на GPON та мігруємо усіх користувачів на нову сучасну технологію, яка дозволить їм бути на зв’язку понад 72 години навіть за відсутності електропостачання в їхніх будинках», – відзначив Віталій М’ясніков, технічний директор телеком-оператора Vega, який відповідає за розвиток фіксованого інтернету у групі компаній Vodafone Україна.У 2024 році компанія модернізувала мережу у 155 будинках Києва, Львова та Одеси. У порівнянні з періодом до повномасштабного вторгнення темпи будівництва зросли більше ніж вдвічі. Цьогоріч найбільше нових багатоквартирних будинків підключили у Києві (577), Дніпрі (376), та Львові (299).Задля забезпечення інтернет-доступу за технологією GPON у такій кількості квартир, оператор проклав 5200 кілометрів оптики. Це відстань приблизно дорівнює подорожі через всю Європу, від України до самого західного узбережжя Португалії (Київ – Лісабон).Інтeрнет для дому від Vodafone, який працює навіть коли в домівках немає світла, вже доступний для мешканців понад 1,2 млн домогосподарств. Понад 1,1 млн з усіх доступних були побудовані вже після того, як Vega стала частиною групи Vodafone Україна, 75% з них введено в експлуатацію під час війни.Компанія збільшила кількість клієнтів GPON в 14 разів – сьогодні вже понад 100 тисяч абонентів користуються доступом до інтернету за цією енергоефективною технологією.Vodafone забезпечує технічні майданчики GPON сучасними системами альтернативного живлення, що дозволяє надавати інтернет-послуги понад 72 годин безперервно, що особливо актуально на випадок тривалих відключень електропостачання. З того моменту, як Vodafonе почав розвивати фіксований зв’язок на базі Vega, попит на послуги за технологією GPON зріс у 7 разів. На підвищення популярності інтернет-сервісу за технологією GPON впливають як енергоефективність так і надійність мережі та висока швидкість доступу – до 1000 Мбіт/с.