16 апреля 2024, 9:45

На фото міні-ТЕЦ, якими планують опалювати Харків взимку

Їх потужність до 1500 кВт. Вони можуть забезпечити теплом понад мільйон мешканців багатоквартирних будинків.


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