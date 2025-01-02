Мільйон українців отримали державну допомогу “Зимова єПідтримка” на Укрпошті

2 января 2025, 14:45

У грудні 2024 року майже один мільйон громадян України скористалися програмою “Зимова єПідтримка” та отримали виплати у відділеннях Укрпошти.

Ця допомога була спрямована пенсіонерам, людям з інвалідністю I та II груп, отримувачам соціальної допомоги, а також жителям прифронтових територій, які отримують виплати через Укрпошту.



Завдяки широкій мережі компанії підтримку отримали близько 650 тис. мешканців сільських та віддалених районів, понад 300 тис. людей у містах, а також 116 тис. українців, які проживають у прифронтових регіонах.



“Укрпошта — це про людей і для людей. Наша мережа охоплює кожне місто і село, тож ми змогли доставити державну допомогу туди, де вона потрібна найбільше: у прифронтові райони, віддалені села, де скористатись цифровими засобами складніше, або відсутні банківські установи та термінали. Якщо ви ще не скористались можливістю отримати державну підтримку у відділеннях Укрпошти, зробити це можна до кінця лютого 2025 року”, — прокоментував генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.



Під час отримання своєї планової виплати в Укрпошті українці користувались 1000 грн від держави для оплати комунальних послуг, послуг мобільного зв'язку, донати, придбання харчових продуктів, побутової хімії, ліків та інших товарів українського виробництва безпосередньо у відділеннях. Клієнти компанії також використовували кошти “Зимової єПідтримки” на передплату улюблених газет та журналів і придбання поштової продукції.



«Завдяки Укрпошті люди можуть отримати допомогу в тих регіонах, де немає банків, доступу до інтернету чи мобільного зв’язку. У грудні через поштового оператора «Зимову єПідтримку» отримали вже мільйон українців, серед них мешканці прифронтових територій та люди з інвалідністю. Ще мільйон громадян зможуть скористатися цією можливістю до кінця лютого 2025 року. Для Уряду важливо, щоб у складний зимовий період українці отримали соціальну допомогу, особливо ті категорії, які найбільше цього потребують — пенсіонери, люди з інвалідністю, мешканці прифронтових територій та інші», — зазначила Перша віцепрем’єр-міністерка — Міністерка економіки України Юлія Свириденко.



Нагадаємо, програма “Зимова єПідтримка” є ініціативою Президента України Володимира Зеленського та має на меті надати соціальну підтримку громадянам у складний зимовий період. Одноразова державна допомога в розмірі 1000 гривень надається всім українцям, які перебувають на підконтрольній Україні території, в тому числі дітям.



Учасниками проєкту “Зимова єПідтримка” є Мінекономіки, Мінцифри, Мінсоцполітики, АТ “Укрпошта”, технічний адміністратор інформаційної системи, фізичні особи, розрахунковий банк, уповноважені банки.











